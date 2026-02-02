Popeo se na avion i počeo da vrišti, putnici u šoku

Incident se dogodio kasno u subotu popodne na aerodromu u Valensiji u Španiji. Muškarac je istrčao na pistu, popeo se stepenicama za ukrcavanje, popeo se na vrata aviona i stigao do vrha trupa Erbasa A320.

Snimci sa mjesta događaja prikazuju vidljivo uznemirenog muškarca kako trči duž tijela, vrišti i razgovara sam sa sobom.

Civilna garda je požurila na lice mjesta i pregovarala sa muškarcem. Poslije oko 10 minuta, policajci su ga konačno ubijedili da siđe niz stepenice.

U rancu koji je nosio nije imao oružje. Pošto je pokazivao znake mentalne uznemirenosti, bolničari su prevezli muškarca u bolnicu. Policija je od tada podnijela krivičnu prijavu protiv njega.

Incident je prouzrokovao kašnjenje leta za Amsterdam za više od dva sata. Izvori bliski španskom operateru aerodroma Aena rekli su španskim medijima da incident nije predstavljao rizik po bezbjednost putnika.

Nakon incidenta, gornji deo trupa je temeljno pregledan kako bi se isključila svaka moguća šteta. Prema španskoj televiziji Antena 3, putnici su potom drugim avionom odletjeli za Amsterdam.

U međuvremenu, portal Las Provinsijas je objavio da je muškarac primjećen na aerodromu u petak, kako traži od zaposlenog u Vueling-u informacije o letovima za Maroko. Vjeruje se da ima 24 godine. Još uvijek nije poznato kako se muškarac našao na pisti i da li je imao kartu.

