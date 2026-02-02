Logo
Large banner

Popeo se na avion i počeo da vrišti, putnici u šoku

Izvor:

Telegraf

02.02.2026

12:00

Komentari:

0
Попео се на авион и почео да вришти, путници у шоку

Incident se dogodio kasno u subotu popodne na aerodromu u Valensiji u Španiji. Muškarac je istrčao na pistu, popeo se stepenicama za ukrcavanje, popeo se na vrata aviona i stigao do vrha trupa Erbasa A320.

Snimci sa mjesta događaja prikazuju vidljivo uznemirenog muškarca kako trči duž tijela, vrišti i razgovara sam sa sobom.

Civilna garda je požurila na lice mjesta i pregovarala sa muškarcem. Poslije oko 10 minuta, policajci su ga konačno ubijedili da siđe niz stepenice.

U rancu koji je nosio nije imao oružje. Pošto je pokazivao znake mentalne uznemirenosti, bolničari su prevezli muškarca u bolnicu. Policija je od tada podnijela krivičnu prijavu protiv njega.

Alkohol pijanac

Scena

Kauboj liječio tugu u alkoholu, pa završio iza rešetaka

Incident je prouzrokovao kašnjenje leta za Amsterdam za više od dva sata. Izvori bliski španskom operateru aerodroma Aena rekli su španskim medijima da incident nije predstavljao rizik po bezbjednost putnika.

Nakon incidenta, gornji deo trupa je temeljno pregledan kako bi se isključila svaka moguća šteta. Prema španskoj televiziji Antena 3, putnici su potom drugim avionom odletjeli za Amsterdam.

U međuvremenu, portal Las Provinsijas je objavio da je muškarac primjećen na aerodromu u petak, kako traži od zaposlenog u Vueling-u informacije o letovima za Maroko. Vjeruje se da ima 24 godine. Još uvijek nije poznato kako se muškarac našao na pisti i da li je imao kartu.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

avion

putnik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Демонстранти поцијепали заставу ЕУ у центру Париза

Svijet

Demonstranti pocijepali zastavu EU u centru Pariza

7 h

0
Каубој лијечио тугу у алкохолу, па завршио иза решетака

Scena

Kauboj liječio tugu u alkoholu, pa završio iza rešetaka

7 h

0
Возачима се савјетује да у фебруару обавезно један предмет држе у аутомобилу

Auto-moto

Vozačima se savjetuje da u februaru obavezno jedan predmet drže u automobilu

7 h

0
Звезда - Селта

Fudbal

Crvena zvezda prestigla zagrebački Dinamo

7 h

0

Više iz rubrike

Демонстранти поцијепали заставу ЕУ у центру Париза

Svijet

Demonstranti pocijepali zastavu EU u centru Pariza

7 h

0
Румунија на удару: Пријети им смрзавање

Svijet

Rumunija na udaru: Prijeti im smrzavanje

7 h

0
Москва потврдила: Преговори о Украјини се настављају 4. и 5. фебруара

Svijet

Moskva potvrdila: Pregovori o Ukrajini se nastavljaju 4. i 5. februara

8 h

0
Руски напад на Украјину након примирја

Svijet

Gotovo je primirje: Rusi nemilosrdno raspalili po Ukrajini

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

17

Trebinjska deponija vapi za rješenjem

19

14

Ostojić: Naše obaveze koje postoje prema udruženju penzionera biće realizovane

19

09

Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

19

02

Maja Nikolić se skinula na Grmeču

18

56

Alkaraz otkazao naredni turnir

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner