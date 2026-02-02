Ipak doček rukometaša uz Tompsona - hrvatska Vlada preuzela organizaciju

Hrvatske rukometaše, nakon osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu, na aerodromu u Zagrebu dočekali su brojni navijači pjevajući pjesme Marka Perkovića Tompsona koje glorifikuju ustaštvo.

Iako je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević otkazao svečani doček i nastup Tompsona, rukometaši će ipak večeras u 18.00 časova biti dočekani, jer je Vlada preuzela potpunu organizaciju, saopštio je Tompsonov menadžment.

Iz Gradske uprave Zagreb saopšteno je da Vlada Hrvatske nije zatražila saglasnost Grada za korišćenje javne površine.

Rukometaši reprezentacije Hrvatske izazvali su sredinom januara skandal na prvoj utakmici Evropskog prvenstva u švedskom gradu Malme, kada je na njihov zahtjev sa razglasa puštena pjesma Tompsona, koji je zbog promocije neonacizma i ustaštva zabranjen u više evropskih zemalja.

Iz Evropske rukometne federacije su tada rekli da je Hrvatska reprezentacija zahtijevala da organizator pusti Tompsonovu pjesmu i dodali da "čine sve da se to ne ponovi".

Tompsonovi koncerti su proteklih godina bili zabranjeni ili otkazani, između ostalog, u Holandiji, Njemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji, državama u kojima se ovaj izvođač opisuje kao promoter neonacizma i ustaštva.

Tompson je u januaru na koncertima u Splitu ponovo sa posjetiocima uzvikivao "za dom spremni", a na repertoaru ponovo je bila najspornija pjesma "Bojna Čavoglave", koja počinje ovim ustaškim pokličem.

Nakon masovnog koncerta u ljeto prošle godine na zagrebačkom Hipodronu, kada je glavni hrvatski grad bio tokom tri dana pretvoren u "prestonicu ustaštva", gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je zabranio održavanje drugog Tompsonovog koncerta u Areni, a Gradska skupština je odlučila da zabrani ustaške simbole i pokliče na svim prostorijama koji su u nadležnosti grada.

Vlast u Hrvatskoj prećutno dozvoljava Tompsonovo promovisanje ustaštva, a uoči njegovog nastupa prošle godine u Zagrebu na generalnoj probi ga je posjetio lično premijer Andrej Plenković sa djecom. Na dan koncerta u prvim redovima su bili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministri iz Vlade, koji su potvrdili da su odgovarali na Tompsonove pokliče "za dom", što je naišlo na osudu djela hrvatske javnosti.