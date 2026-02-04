Logo
Zbog poplava evakuisano više od 50.000 ljudi

04.02.2026

12:09

Više od 50.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova na sjeveru Maroka zbog nevremena i obilnih kiša koje su pogodile nekoliko pokrajina, saopštilo je u utorak ministarstvo unutrašnjih poslova.

Evakuacije su započele u petak, uglavnom u pokrajini Larahe, gdje je grad Ksar El Kebir - oko 100 kilometara južno od Tandžira - pogođen značajnim poplavama, saopštilo je ministarstvo.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov poručio: Arktik je ruski

Evakuiane su dijelom smjestili rođaci na drugim mjestima, dok su oni kojima je potrebna pomoć poslani u privremena skloništa koja su postavile vlasti, dodalo je ministarstvo.

Marokanska nacionalna meteorološka služba prognozirala je obilne kiše, jake vjetrove i snježne padavine na visinama iznad 1500 metara od ponedjeljka do srijede u nekoliko pokrajina.

655e2355a8339 Insekti

Nauka i tehnologija

Insekti su sve tiši, to znači opasnost za čovječanstvo

Vlasti su saopštile da je marokanska vojska raspoređena kako bi podržala napore u pružanju pomoći po uputstvima kralja Muhameda 6, prenosi "France24".

Maroko

evakuacija

Poplave

