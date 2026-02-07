Logo
Teroristički napad u Studentskom domu u Rusiji!

07.02.2026

14:36

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Dve osobe teško su ranjene kada je muškarac nožem ranio pet osoba u studentskom domu Medicinskog fakulteta u ruskoj Ufi, prenijela je Baza.

Još tri osobe su hospitalizovane i njihovo stanje se opisuje kao "srednje teško".

Ispostavilo se da je među povrijeđenima i dijete, koje je srednje teško prevezeno u gradsku bolnicu.

O napadu na studente u domu medicinskog univerziteta u Ufi izvijestila je zvanična predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk.

Prema njenim podacima, muškarac je ranio pet osoba, uključujući i policajca. Napadač (2002) je priveden, naglasila je Volkova.

Kasnije se pojavila informacija da je povrijeđeno šest osoba. Ranjenike su iz zgrade doma pomagali da iznesu sami studenti fakulteta.

Prema riječima očevidaca, napadača je moglo biti dvojica. Jedna studentkinja je izjavila da je jedan brzo priveden, dok je drugi neko vrijeme držao taoca u sportskoj sali zgrade.

Ranije je sud izrekao presudu studentu koji je napao tehničku školu u Arhangeljsku.

