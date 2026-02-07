Indijac radi kao mehaničar u Hrvatskoj, otkrio koliku ima platu

07.02.2026
13:54
Komentari:0
Rad stranih radnika u Hrvatskoj poslednjih godina postao je važan dio tržišta rada, posebno u građevini, turizmu, ugostiteljstvu i komunalnim djelatnostima.
Visina plata i uslovi rada zavise od djelatnosti i poslodavca, a često su povezani s manjkom domaće radne snage i sezonskim potrebama.
Iako su plate uglavnom niže nego u razvijenijim zemljama EU, mnogim stranim radnicima poslodavci obezbjeđuju smještaj i osnovne životne uslove.
Uz administrativne prepreke, kao što su dozvole za boravak i rad, integracija u lokalnu sredinu i poznavanje jezika ključni su faktori za kvalitet života i rada stranih radnika u Hrvatskoj, prenosi Telegraf.
Na Redit je jedan korisnik podijelio svoja iskustva i razgovore sa strancima iz svog komšiluka:
Korisnik je priznao da se osjeća „manje vrijedno“ jer ovi radnici imaju obezbijeđen smještaj i hranu i realno mogu više da uštede nego on.
U komentarima mnogi su dodali da neki strani radnici plaćaju smještaj i hranu sami, a dio zarade ide i agenciji ako rade preko nje. Neki poslovi su deficitarni i teško je naći domaće radnike, pa bi bilo sramotno da plate budu manje od ovih, prenosi portal Dnevno.
