Genije Cigo iz Bijelog Polja svojim rukama napravio mercedes

Vladan Cvijović zvani Cigo iz Bijelog Polja uspio je da sa samo 9 ručnih alata u svojoj radionici napravi automobil moćnog nemačkog auto-giganta mercedesa.

"Jedina kopija, bolja od originala i trajaće vječno jer je cijela karoserija kompletno izrađena od inoksa! Motor je originalan - 300 turbo", kaže Vladan dodajući da je školjka napravljena ručno sa 9 ručnih alata - bukvalno je sve, do posljednjeg milimetra, napravljeno samo rukama!

"Dugo vremena se ovo radi jer se ne radi non-stop, a radi se kad se ima volje... Cilj je bio da se pokaže nivo majstorluka...", priča on.

Vlasnik i naručilac ovog jedinstvenog mercedesa živi i radi u Luksemburgu, a porijeklom je iz obližnjih krajeva - opština Petnica, selo Trpezi.

"Eto ispunila mu se želja da ima G klasu koju nema niko a ovo je jedinstven primjerak u svijetu jer je prvi u svijetu da je ovo ručni rad, i garantujem da nijedan milimetar lima ovdje nije uradila nikakva mašina već samo ruke...", priča Cigo.

On kaže i da mu sinovi nisu tu ali da je njemu važno da su ovaj zanat ispekli, a on je, veli, od malih nogu učio od pokojnog oca. Dodaje i da je njegov stric Radoš svojevremeno bio najbolji auto-limar u Evropi, kog je naslijedio sin Milan.

Vladanu, zvanom Cigo, najveća su ljubav unikati i oldtajmeri.

Vladan već sad ima silne narudžbine, posebno kad je riječ o oldtajmerima ili vozilima čiji naručioci žele da budu posebna i da ih nema niko drugi...

Veli i da je Bijelo Polje oduvijek bio grad vrsnih majstora i zanatlija, ali da kada je riječ o generacijama koje dolaze dodaje da nije zadovoljan...

"Ne dolaze više đaci, niko neće da uči, imaćemo problem za koju godinu, a mogao bih za pola godine-godinu da ga naučim da me po znanju preskoči, sve ovo što znam, veli Vladan koji više voli stare automobile poput fiće, peglice, bube, nego ove sad nove", nastavlja Cigo.

Kad je riječ o mercedesu koji ručno pravi, kaže da puhovi inače imaju problem sa auto-limarijom koji ovdje neće postojati jer je sve nerđajući čelik.

"Sam vlasnik nije zahtjevan i ne želi da ga farba već će samo biti ispjeskaren i neće biti ovako sjajan već mat. Zvali su me već ljudi iz Mercedesa, hoće da dođu na ljeto, nije im jasno kako...", kaže Vladan, prenosi "RTCG".