Dodik o zakonu o predsjedniku Republike: Možda bi najbolje bilo da se donese bez mene

Republici Srpskoj potreban je zakon o predsjedniku Republike, ali možda bi najbolje bilo da se donese bez mene, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik odgovarajući na pitanje novinara ATV-a da li je vrijeme da Srpska dobije ovaj zakon.

Dodik je istkao da je takav zakon potreban u Srpskoj, budući da većina država ima takav zakonski akt,

On dodaje da sve organizovane države imaju taj zakon, ali da nije vrijeme za taj zakon jer bi ispalo da je to radi zbog njega.

"Treba uzeti u obzir da 20 do 25 ljudi u jednom vijeku budu predsjednici jedne države. To nosi odgovornost ne samo kada vršite funkciju, već i kada to više niste", rekao je Dodik.

On je istakao da bi bilo korektno da se krene u tu proceduru, ali da je sve ispolitizovano do toga da se to pitanje personalizuje na negativan način.

"Tako da ćemo vidjeti. Možda bi najbolje bilo da se donese zakon bez mene", rekao je Dodik.

Dodik ističe da je jasno da je u Republici Srpskoj dinamičan politički život.

"Po svemu onome što obilježava demokratije, Srpska prolazi sve kriterijume jedne demokratske države", naveo je Dodik.

On kaže da su stranci intervencionizom i pritiskom proteklih nekoliko decenija ostavili brojna neregulisana pitanja.

Dodaje da odgovorna društva i države imaju takav zakon i mi trebamo donijeti takav zakon.

"Da li je vrijeme sada za to, ne znam. Mogu da zaključim da, ako to donosite, nemojte mene pitati", zaključio je Dodik.