Bivši britanski premijer bio u "trojci sa Maksvel i Epstajnom?

Bivši britanski premijer navodno je bio uključen u seksualni odnos "utroje" sa osuđenom trgovkinjom ljudima Gislejn Maksvel, tvrdi kraljevski istoričar Endru Louni u novom podkastu "Dip Dajv" na "Dejli mejlu".

Louni se pridružio autorki bestselera "Sandej tajmsa" Sari Vaj kako bi komentarisali najnoviju objavu dokumenata iz "Epstajnovih fajlova" koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD (DOJ).

Prošle nedelje DOJ je objavio najveći paket dokumenata iz istrage protiv finansijera Džefrija Epstajna - više od tri miliona dokumenata, fotografija i snimaka.

Svijet Skandal: Epstin bio u kontaktu i sa evropskim zvaničnicima u Briselu

Louni o vezama britanske elite i Epstajna

Istoričar je autor neautorizovane biografije "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", koja opisuje pad princa Endrua. Kao jedan od odranije poznatih kritičara njegovog ponašanja i veza, Louni je postao kontroverzna figura kada je riječ o navodnim vezama britanskog establišmenta sa Epstajnom.

Pored tvrdnje da su 2006. Endru i Epstajn pokušali da plate egzotičnoj plesačici za seksualni odnos, Louni je naveo da princ Endru nije bio jedini član britanske elite koji je imao odnose sa Epstajnom i Maksvel.

Svijet Vens bez dlake na jeziku: Epstinovi dokumenti pokazuju "incestuoznu" kulturu američke elite

- Čuo sam mnogo priča o odnosima "utroje", uključujući i jedan između Gislejn i britanskog premijera - rekao je Louni u podkastu.

Na pitanje da li je reč o skorijem premijeru, odgovorio je: "Bivšem premijeru, ali nije Vinston Čerčil", dodajući to u šaljivom tonu.

Optužbe o prikrivanju i zaštiti

U podkastu Louni tvrdi da javnost i dalje ne zna sve o Endruovim aktivnostima sa Epstajnom i da su pojedini ljudi iz Bakingemske palate i vlade "pomagali i prikrivali" njegovo ponašanje.

Svijet Bil Gejts žali zbog druženja sa Epstajnom: Džefri je napisao mejl sam sebi

Princ Endru je dosljedno negirao sve optužbe za seksualno nedolično ponašanje. Godine 2022. postigao je vansudsko poravnanje u građanskom postupku sa Virdžinijom Đufre bez priznanja krivice, ali je izrazio žaljenje zbog povezanosti sa Epstajnom.

Louni je rekao da bi trebalo sprovesti parlamentarnu istragu o Endruovom radu kao trgovinskog izaslanika i objaviti sve relevantne arhive kako bi se "vratilo povjerenje".

Tvrdnje o Epstajnu i obavještajnim službama

Govoreći o Epstajnu, Louni je izneo tvrdnju da je finansijer bio povezan sa ruskom obavještajnom službom i da je učestvovao u operacijama kompromitovanja uticajnih ljudi radi prikupljanja informacija i ucjene.

Naveo je da, prema njegovim riječima, postoje materijali koje je FBI zaplijenio, uključujući snimke koji nikada nisu objavljeni, te da bi objavljivanje dodatnih dokumenata moglo otkriti nove detalje i imena.