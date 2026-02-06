Koliko puta se pominje BiH u Epstajnovim dosijeima

06.02.2026
Dok svjetska javnost i dalje analizira ogromnu arhivu dokumenata poznatu kao „Epstajnovi spisi“, digitalne analize otkrivaju zanimljive, ali osjetljive podatke – imena država sa Balkana u tim dokumentima pojavljuju se stotinama puta.
Interaktivna mapa koja je objavljena na platformi Brilliant Maps prikazuje koliko se puta naziv svake države pojavljuje u objavljenim „Epstein Files“ dokumentima.
Analiza je zasnovana na jednostavnom pretraživanju teksta kompletne arhive, a važno je naglasiti da se radi isključivo o tekstualnim spominjanjima imena država, a ne o dokazima umiješanosti ili odgovornosti.
Države su predstavljene u bojama, a tumačenje je postavljeno na margini mape.
Pretraga u samim spisima koju smo obavili, potvrđuje ove navode. U nastavku donosimo konkretne podatke za države našeg regiona.
Prema podacima sa mape:
Hrvatska se spominje - 401 put
Slovenija – 165 puta
Bosna i Hercegovina – 128 puta
Crna Gora – 102 puta
Srbija – 88 puta
Ove brojke pokazuju da se i balkanske zemlje relativno često pojavljuju u dokumentima koji su predmet jedne od najvećih globalnih afera posljednjih decenija.
Analiza dodatno pokazuje da se u dokumentima pojavljuju i nazivi država koje danas ne postoje. Tako se Jugoslavija spominje 93 puta, Čehoslovačka 61 put, dok se Sovjetski Savez navodi čak 406 puta.
Ovi podaci ukazuju da arhiva obuhvata dokumentaciju koja seže duboko u prošlost, uključujući period Hladnog rata i godine prije raspada velikih federacija u Evropi i istočnom bloku.
Autori analize naglašavaju da spominjanje naziva države ne znači automatski povezanost s kriminalnim radnjama. Razlozi za pojavljivanje imena zemalja u dokumentima mogu biti različiti – od adresa prebivališta i porijekla svjedoka, preko podataka o putovanjima i poslovnim registracijama, do istorijskih i geografskih referenci u korespondenciji.
Ilustrativan primjer je država Čad, koja se u dokumentima pojavljuje izuzetno često, ali ne zbog zemlje same, već zato što se jedno od lica u spisima zove Čed Openheim, prenose Nezavisne.
Na globalnom nivou, mapa pokazuje i ekstremne primjere. Avganistan se spominje čak 999 puta, dok je Vatikan naveden 189 puta. Zanimljivo je i da su Zelenortska ostrva (Cape Verde) jedina država čije se ime uopšte ne pojavljuje u dokumentima.
Ime Džefrija Epstajna, očekivano, pojavljuje se više od 590.000 puta, što govori o obimu materijala koji i dalje analiziraju novinari, istraživači i analitičari širom svijeta.
Stručnjaci upozoravaju da ovakve mape treba tumačiti s dozom opreza. One ne potvrđuju krivicu niti povezanost država ili njihovih građana, već prije svega pokazuju geografsku rasprostranjenost podataka u jednoj izuzetno obimnoj arhivi.
