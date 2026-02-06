Logo
Lavrov: Alijansa se sprema za intervenciju u Ukrajini

Izvor:

SRNA

06.02.2026

12:52

Лавров: Алијанса се спрема за интервенцију у Украјини
Foto: Tanjug/AP

NATO se priprema za intervenciiju u Ukrajini, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Ono što je /generalni sekretar Alijanse Mark/ Rute naveo u obraćanju Vrhovnoj radi znači da se priprema intervencija", rekao je Lavrov novinarima.

Prema njegovim riječima, cilj predloženih bezbjednosnih garancija za Kijev je da se sačuvaju trenutne vlasti Ukrajine.

"Drugim riječima, sve je upravo suprotno od kolektivnih garancija u vezi sa kojima smo se mi i Ukrajinci saglasili u aprilu 2022. godine.

To je tada bilo pošteno, ali sada su to garancije za režim koji Zapad želi da sačuva po svaku cijenu, samo da bi nastavio da ujeda Rusiju", naveo je Lavrov.

