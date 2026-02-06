Lopovi osuđeni za krađu 170 nagrađenih golubova: Golubarima 470.000 evra odštete

Sud u Haseltu, 70 kilometara sjeveroistočno od Brisela, osudio je osam članova rumunske bande lopova zbog krađe nagrađenih golubova.

Muškarci su djelovali u Sint-Truidenu i Hoseltu, na istoku Belgije, Grobendonku i Braskatu, na sjeveru Belgije, te u Osterzeleu, Alteru i Brakelu, na istoku Belgije, prenosi portal VRT.

Dobili su zatvorske kazne od šest do 30 mjeseci i moraju da isplate odštetu golubarima u ukupnom iznosu od 467.671 evro.

Između 2022. i januara 2025. godine masovno su kradeni golubovi u Flandriji, uglavnom od golubara koji su nedavno osvojili međunarodne nagrade sa svojim pticama.

U maju prošle godine, Savezna policija Limburga uspjela je da zaplijeni 170 ukradenih golubova u Rumuniji i na više adresa u Vilvordu.

Zahvaljujući DNK analizi, dio pronađenih golubova vraćen je svojim vlasnicima.

Privedeno je osam osumnjičenih. Vođa bande, 46-godišnjak iz Vilvorda, osuđen je na 30 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 1.600 evra.

Tri njegova saučesnika dobila su kazne od 18, 20 i 24 mjeseca.

Četvorica pomagača nisu prisustvovala suđenju, a sud im je izrekao zatvorske kazne od šest do 20 mjeseci.

Oni su pomagali u skrivanju i premještanju oko 170 ukradenih golubova u Rumuniji.

Šest golubara je tražilo ukupnu odštetu od 1,8 miliona evra. Sud je na kraju odredio odštetu od 467.671 evro.