Internet preuzimaju AI botovi

Virtuelni asistent OpenClaw, ranije poznat kao Moltbot i Clawdbot, postao je simbol duboke promjene koja bi uskoro mogla iz temelja da preoblikuje internet. Mreža više nije samo prostor za ljude – autonomni AI botovi već sada zauzimaju značajan dio saobraćaja, a njihov uticaj ubrzano raste.

Prema novom izvještaju kompanije TollBit, uz podatke koje je dostavila internet-infrastrukturna firma Akamai, botovi zasnovani na vještačkoj inteligenciji već čine primjetan udio globalnog veb prometa. Istovremeno se vodi sve sofisticiranija “trka u naoružanju”: botovi koriste napredne tehnike kako bi zaobišli zaštite sajtova koje bi trebalo da ih spriječe u prikupljanju sadržaja.

“U budućnosti će većinu internet saobraćaja činiti botovi”, kaže Tošit Pangrahi, direktor i suosnivač TollBita. “Ne radi se samo o autorskim pravima – pojavio se novi tip korisnika interneta.”

Podaci pokazuju da je u posljednjem kvartalu 2025. svaki 31. posjetilac sajtova koje prati TollBit bio AI bot, dok je početkom godine taj odnos bio jedan prema 200. Više od 13 odsto botova u istom periodu ignorisalo je robots.txt fajlove, koji bi trebalo da ograniče njihovo kretanje po sajtovima, što predstavlja rast od čak 400 odsto u samo šest mjeseci.

Kako sajtovi pokušavaju da se odbrane, botovi postaju sve “ljudskiji” – neki se maskiraju u obične korisnike interneta, a njihovo ponašanje je ponekad gotovo nemoguće razlikovati od čovječijeg. Istovremeno, raste i broj firmi koje nude alate za naplatu pristupa AI botovima, dok druge idu u suprotnom pravcu i prilagođavaju sadržaj kako bi bio vidljiv i privlačan vještačkoj inteligenciji.

“AI mijenja internet kakav poznajemo”, poručuju eksperti. Ishod ovog sukoba, dodaju, odrediće ne samo izgled i funkcionisanje mreže, već i osnovna pravila digitalnog poslovanja u godinama koje dolaze, prenosi “PCpress”.