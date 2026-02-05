Logo
Zamijenite karticu na vrijeme i ostanite povezani gdje god da se nalazite

05.02.2026

14:06

Besplatno, jednostavno i brzo - m:tel omogućava zamjenu 3G za nove 4G kartice

Kako bi korisnicima obezbijedio pouzdaniju, bržu i sigurniju mobilnu komunikaciju, m:tel vas poziva da besplatno zamijenite svoje stare 3G SIM kartice za savremene 4G USIM kartice. Zamjena je brza, jednostavna i u potpunosti besplatna.

Zamjenu možete obaviti na bilo kojem m:tel prodajnom mjestu širom BiH, bez komplikovanih procedura i dugog čekanja, uz PIN kod i važeći identifikacioni dokument.

Za sve one koji iz određenih razloga nisu u mogućnosti da dođu do prodajnog mjesta, m:tel je obezbijedio i dodatnu mogućnost - popunjavanjem posebnog onlajn formulara dostupnog na mtelblog.ba, m:tel tim dolazi direktno na vašu adresu, donosi novu 4G karticu i pomaže pri samoj zamjeni.

Prelaskom na 4G ostvarićete brojne benefite, među kojima su:

• brža i pouzdanija komunikacija,

• stabilnija veza i bolji kvalitet poziva i mobilnog interneta,

• bezbrižna putovanja bez neugodnih iznenađenja u zemljama koje su ugasile 3G signal i u kojima sa starim karticama komunikacija više nije moguća,

• modernija tehnologija i veći nivo sigurnosti komunikacije.

Ukoliko niste sigurni koju karticu trenutno koristite, provjerite to pozivom na besplatni telefon 0800 50 000 ili putem m:GO aplikacije u sekciji roming opcije.

Unaprijedite svoje korisničko iskustvo jednostavno, brzo i potpuno besplatno! Zamijenite karticu na vrijeme i zadržite pouzdanu vezu - danas i sutra, kod kuće i na putovanju.

