Starlink stiže u BiH?

Stanovnici BiH bi tokom 2026. godine, prema najnovijim informacijama sa zvanične Starlink mape pokrivenosti, napokon mogli dobiti pristup Starlink satelitskom internetu, usluzi o kojoj se u domaćoj javnosti govori već nekoliko godina.

Iako je početkom prošle godine bilo najavljeno da Starlink dolazi u BiH 2025. godine, 2026. godina sada stoji kao planirani period dostupnosti.

Time se Bosna i Hercegovina, zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, svrstava među posljednje evropske zemlje koje će zvanično dobiti ovu vrstu interneta, dok je veći dio kontinenta već godinama pokriven. Ipak, činjenica da je rok konačno naznačen mnogima ulijeva optimizam, posebno onima koji žive u ruralnim i planinskim područjima gdje je stabilna internet veza i dalje izazov.

Starlink je satelitski internet servis kompanije SpejsIks, iza koje stoji američki preduzetnik Ilon Mask. Umjesto klasičnih kablova i baznih stanica, Starlink koristi mrežu hiljada malih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, omogućavajući korisnicima brzu vezu gotovo bilo gdje gdje postoji pogled prema nebu. Upravo zbog toga je posebno zanimljiv ljudima u manjim sredinama, vikend naseljima i područjima gdje tradicionalni operateri nemaju razvijenu infrastrukturu.

U državama gdje je već dostupan, Starlink je pronašao primjenu u domaćinstvima, školama, turističkim objektima, ali i u hitnim službama i na terenu tokom prirodnih nepogoda. Za mnoge korisnike on ne predstavlja samo brži internet, već i osjećaj povezanosti sa svijetom tamo gdje je to ranije bilo teško ostvarivo.

Ukoliko planovi budu realizovani prema najavljenom roku, 2026. godina bi za dio građana Bosne i Hercegovine mogla značiti novu opciju izbora, internet koji ne zavisi od kablova, nego od satelita, pišu federalni mediji.