Istraživači došli do alarmantnog otkrića: Ovo bi moglo da bude fatalno

Dramatične promjene u ponašanju pingvina na Antarktiku, uključujući period parenja koji je kod nekih vrsta počeo čak tri nedejlje ranije, odgovor su na klimatske promjene, otkriveno je tokom deceniju dugog istraživanja organizacije "Praćenje pingvina" na Univerzitetu Oksford i Univerzitetu Oksford Bruks.

Ove radikalne promjene prijete da poremete pristup pingvina hrani, čime se povećava zabrinutost za njihov opstanak.

"Veoma smo zabrinuti jer pingvini toliko ubrzavaju svoju sezonu razmnožavanja i sada se gnijezde ranije neko što je to ikada zabiqeženo. Promjene se dešavaju tako brzo da bi pingvini mogli da počnu sezonu parenja u vreme kada im plen još nije dostupan. To bi dalje moglo da dovede do nedostatka hrane za mladunce u prvom nedjeljama njihovog života, što bi moglo da bude fatalno", objasnio je glavni autor studije dr Ignasio Huarez Martinez, piše britanski list "Gardijan".

Istraživači su ispitivali promjene u vremenu razmnožavanja pingvina u periodu između 2012. i 2022. godine.

Naučnici su prikupili podatke sa 77 kamera za snimanje protoka vremena, postavljenih oko 37 kolonija na Antarktiku i nekim subantarktičkim ostrvima. Svaki put kada bi kamera napravila fotografiju, bilježila je i temperaturu vazduha.

Rezultati, objavljeni u utorak u časopisu "Žurnal of Animal Ekolodži", pokazuju da se sezona razmnožavanja kod sve tri vrste pomjerila unaprijed rekordnom brzinom.

Džentu pingvini pokazali su najveću promenu, sa prosečnim pomeranjem od 13 dana tokom jedne decenije, a u nekim kolonijama i do 24 dana. Ovo predstavlja najbržu zabeleženu promenu u fenologiji (vremenu razmnožavanja) kod bilo koje ptice, a moguće i kod bilo kog kičmenjaka do sada. Adeli i pingvini sa trakom takođe su pomerili razmnožavanje unapred u proseku za 10 dana.

Surova bitka za opstanak

Ovako drastične promjene prete i da povećaju konkurenciju između vrsta pingvina u regionu, pri čemu se očekuju jasni "pobjednici" i "gubitnici".

"Džentu pingvini su vrsta naklonjenija toplijim uslovima i već imaju koristi od blažih uslova koje klimatske promene donose Antarktiku. Već šire svoje kolonije širom poluostrva i povećavaju brojnost u postojećim kolonijama, dok adeli i pingvini sa trakom bilježe pad brojnosti širom Antarktičkog poluostrva", rekao je Huarez Martinez.

Scenario pojačane konkurencije samo bi dodatno pogoršao situaciju. Kada je riječ o ishrani, džentu pingvini su oportunistički hranitelji - mogu da jedu ribu ako nema dovoljno krila (morskih račića), pa su manje pogođeni u godinama kada je njih malo. Nasuprot njima, adeli i pingvini sa trakom gotovo isključivo zavise od tih račića, što ih čini ranjivijim na promjene u dostupnosti hrane.