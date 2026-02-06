Stevandić: Srpska će nastaviti da znanjem gradi svoj suverenitet

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je danas da to što Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci slavi više od pola vijeka postojanja govori koliko je jedan narod stabilan, moćan i koliko vlada sobom.

"Ako bismo gledali strogo profesionalno i stručno, onda bismo mogli reći da su suverenitet i državnost jednog naroda zasnovani na znanju, a ne na imanju, jer imanje može da se raspe i da bude hedonizam", naglasio je Stevandić.

On je naglasio da znanje koje je sublimirano u institucijama verifikuje vjekovne težnje jednog naroda, njegovu budućnost, tako da će Republika Srpska nastaviti da njeguje svoj suverenitet i državotvornost, upravo znanjem kroz svoje institucije.

On je poručio da su najvažnije institucije obrazovne, jer bi bez njih sve druge mogle da budu manje moćne, značajne i manje da odgovore budućnosti.

"Potpuno sam siguran da je istorijat pravnih misli na ovim prostorima, istorijat naših budućih pravnih koraka usko povezan u saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci sa institucijama Republike Srpske. Sarađujući čuvaćemo Republiku Srpsku i njenu imovinu, institucije, suverenitet, ali i njenu budućnost, koja nema bez velikog znanja", dodao je Stevandić.

Dekan ove visokoškolske ustanove Zoran Vasiljević rekao je da je Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, koji je tokom više od pet decenija izrastao u jednu od vodećih institucija pravnog obrazovanja u regionu, od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku i funkcionisanje njenog pravnog sistema.

Vasiljević je novinarima u Banjaluci rekao da to dokazuju brojni diplomirani pravnici i profesori koji su bili i koji su trenutno na veoma značajnim funkcijama na svim nivoima državne vlasti, odnosno zakonodavne, izvršne i sudske.

On je naveo da će na današnjoj svečanosti povodom 51 godine od osnivanja Pravnog fakulteta biti promovisano 59 diplomiranih pravnika i četiri mastera prava.

Vasiljević je rekao da ovaj fakultet, koji je jedna od najstarijih članica Univerziteta u Banjaluci, ima optimalne uslove za rad.

On je naveo da je tokom proteklih deceniju i po mnogo uloženo, navodeći da je napravljena elektronska sudnica i svečana, multimedijalna sala.

"Modernizovane su učionice sa projektorima, novim klupama, stolicama, ali se sad suočavamo sa novim izazovima. Imamo treći sprat koji nam je potreban za postdiplomske studije, naš novoosnovani centar za cjeloživotno obrazovanje i tu sad neophodna znatnija ulaganja", rekao je Vasiljević.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin ocijenio je da je Pravni fakultet izrastao u jednu od najznačajnijih institucija u oblasti visokog obrazovanja.

"Kadrovi koji su ovde obrazovani nosioci su pravosudnih institucija i u Republici Srpskoj, ali i u regionu. Kvalitet kadra koji se obrazuje na Pravnom fakultetu je na visokom nivou i na tržištu rada trenutno diplomiranih pravnika praktično nema", istakao je Gajanin.

On je naveo da su uslovi u kojima radi Pravni fakultet optimalni i što se tiče prostornih kapaciteta, ali i što se tiče opremljenosti.

Gajanin je rekao da će se insistirati na daljem jačanju kadra kada je riječ o asistentima, te da će se raditi na uključivanju najboljih studenata u akademskoj zajednici, ali i što se tiče nastavnog osoblja.

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Republike Srpske Jelena Starčević rekla je da je Ministarstvo uložilo oko 40 miliona KM u visoko obrazovanje u protekle četiri godine, te da je prošle godine bilo veoma mnogo infrastrukturnih i kapitalnih projekata na Univerzitetu.