Logo
Large banner

Stevandić: Srpska će nastaviti da znanjem gradi svoj suverenitet

Izvor:

SRNA

06.02.2026

12:10

Komentari:

0
Стевандић: Српска ће наставити да знањем гради свој суверенитет
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je danas da to što Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci slavi više od pola vijeka postojanja govori koliko je jedan narod stabilan, moćan i koliko vlada sobom.

"Ako bismo gledali strogo profesionalno i stručno, onda bismo mogli reći da su suverenitet i državnost jednog naroda zasnovani na znanju, a ne na imanju, jer imanje može da se raspe i da bude hedonizam", naglasio je Stevandić.

On je naglasio da znanje koje je sublimirano u institucijama verifikuje vjekovne težnje jednog naroda, njegovu budućnost, tako da će Republika Srpska nastaviti da njeguje svoj suverenitet i državotvornost, upravo znanjem kroz svoje institucije.

On je poručio da su najvažnije institucije obrazovne, jer bi bez njih sve druge mogle da budu manje moćne, značajne i manje da odgovore budućnosti.

"Potpuno sam siguran da je istorijat pravnih misli na ovim prostorima, istorijat naših budućih pravnih koraka usko povezan u saradnji Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci sa institucijama Republike Srpske. Sarađujući čuvaćemo Republiku Srpsku i njenu imovinu, institucije, suverenitet, ali i njenu budućnost, koja nema bez velikog znanja", dodao je Stevandić.

Острво

Zanimljivosti

Prodaje se Šakirino bivše ostrvo na Bahamima

Dekan ove visokoškolske ustanove Zoran Vasiljević rekao je da je Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, koji je tokom više od pet decenija izrastao u jednu od vodećih institucija pravnog obrazovanja u regionu, od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku i funkcionisanje njenog pravnog sistema.

Vasiljević je novinarima u Banjaluci rekao da to dokazuju brojni diplomirani pravnici i profesori koji su bili i koji su trenutno na veoma značajnim funkcijama na svim nivoima državne vlasti, odnosno zakonodavne, izvršne i sudske.

On je naveo da će na današnjoj svečanosti povodom 51 godine od osnivanja Pravnog fakulteta biti promovisano 59 diplomiranih pravnika i četiri mastera prava.

Vasiljević je rekao da ovaj fakultet, koji je jedna od najstarijih članica Univerziteta u Banjaluci, ima optimalne uslove za rad.

On je naveo da je tokom proteklih deceniju i po mnogo uloženo, navodeći da je napravljena elektronska sudnica i svečana, multimedijalna sala.

"Modernizovane su učionice sa projektorima, novim klupama, stolicama, ali se sad suočavamo sa novim izazovima. Imamo treći sprat koji nam je potreban za postdiplomske studije, naš novoosnovani centar za cjeloživotno obrazovanje i tu sad neophodna znatnija ulaganja", rekao je Vasiljević.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin ocijenio je da je Pravni fakultet izrastao u jednu od najznačajnijih institucija u oblasti visokog obrazovanja.

"Kadrovi koji su ovde obrazovani nosioci su pravosudnih institucija i u Republici Srpskoj, ali i u regionu. Kvalitet kadra koji se obrazuje na Pravnom fakultetu je na visokom nivou i na tržištu rada trenutno diplomiranih pravnika praktično nema", istakao je Gajanin.

On je naveo da su uslovi u kojima radi Pravni fakultet optimalni i što se tiče prostornih kapaciteta, ali i što se tiče opremljenosti.

Gajanin je rekao da će se insistirati na daljem jačanju kadra kada je riječ o asistentima, te da će se raditi na uključivanju najboljih studenata u akademskoj zajednici, ali i što se tiče nastavnog osoblja.

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Republike Srpske Jelena Starčević rekla je da je Ministarstvo uložilo oko 40 miliona KM u visoko obrazovanje u protekle četiri godine, te da je prošle godine bilo veoma mnogo infrastrukturnih i kapitalnih projekata na Univerzitetu.

Podijeli:

Tagovi:

Republika Srpska

Nenad Stevandić

Pravni fakultet

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Продаје се Шакирино бивше острво на Бахамима

Zanimljivosti

Prodaje se Šakirino bivše ostrvo na Bahamima

1 h

0
incident zimske olimpijske igre 2026 winter olympics games 2026

Ostali sportovi

Zašto postoje Zimske olimpijske igre iako ih nije bilo u antičkoj Grčkoj

2 h

0
Милица Тодоровић се огласила први пут након порођаја: Једну ствар замолила

Scena

Milica Todorović se oglasila prvi put nakon porođaja: Jednu stvar zamolila

2 h

0
Ватрена стихија у Требињу: Пожар гутао хангар са сијеном

Gradovi i opštine

Vatrena stihija u Trebinju: Požar gutao hangar sa sijenom

2 h

0

Više iz rubrike

Данас достављање изборног материјала за поновљене изборе

Republika Srpska

Danas dostavljanje izbornog materijala za ponovljene izbore

2 h

0
Тадић: Политичко Сарајево рушећи Дејтон наставља процес дезинтеграције БиХ

Republika Srpska

Tadić: Političko Sarajevo rušeći Dejton nastavlja proces dezintegracije BiH

3 h

0
Ковачевић о посјети САД-у: Српска успјела да буде за столом, а не на столу, за разлику од БиХ

Republika Srpska

Kovačević o posjeti SAD-u: Srpska uspjela da bude za stolom, a ne na stolu, za razliku od BiH

3 h

0
Сутра предизборна тишина уочи поновљених предсједничких избора

Republika Srpska

Sutra predizborna tišina uoči ponovljenih predsjedničkih izbora

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner