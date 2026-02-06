Logo
Large banner

Sutra predizborna tišina uoči ponovljenih predsjedničkih izbora

06.02.2026

10:34

Komentari:

0
Сутра предизборна тишина уочи поновљених предсједничких избора
Foto: ATV

U Republici Srpskoj sutra počinje predizborna tišina uoči ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske koji će biti održani u nedjelju, 8. februara, na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Izborna tišina biće na snazi od sutra u 7.00 časova do nedjelje, 8. februara, do 19.00 časova, kada su planirana zatvaranja biračkih mjesta.

Od danas u 7.00 časova na snazi je zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnjenja koja će trajati do zatvaranja birališta.

Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske biće održani u nedjelju, 8. februara, na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, a pravo glasa ima ukupno 84.474 birača, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Ненад Стевандић-24102025

Republika Srpska

Stevandić: Operacija Blanuša – "njihova" posljednja šansa ili ruski rulet sa Šmitom

Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.

Biračka mjesta biće otvorena u nedjelju, 8. februara, od 7.00, a zatvorena u 19.00 časova.

Ponovljeni izbori sprovode se na osnovu istih kandidatskih lista i istih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji su korišteni 23. novembra.

Procijenjeno je da će troškovi održavanja ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske iznositi 600.000 KM.

Izbore će nadgledati 4.894 posmatrača koje su akreditovali CIK i opštinske/gradske izborne komisije.

Podijeli:

Tagovi:

CIK BiH

Ponovljeni prijevremeni izbori

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ужас у БиХ: Порастао број отрованих, олово у крви д‌јеце

BiH

Užas u BiH: Porastao broj otrovanih, olovo u krvi d‌jece

4 h

0
Нарушава ли Уставни суд Устав БиХ? Ћеман навршио 70, а и даље предсједава

BiH

Narušava li Ustavni sud Ustav BiH? Ćeman navršio 70, a i dalje predsjedava

18 h

0
Хоће ли ЦИК податке грађана и изборну вољу дати у руке Станивуковићу, Радојичићу и Јарићу?

BiH

Hoće li CIK podatke građana i izbornu volju dati u ruke Stanivukoviću, Radojičiću i Jariću?

1 d

15
Зељковић у Вашингтону са Холмсом и Волсом

BiH

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner