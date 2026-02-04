Hoće li CIK podatke građana i izbornu volju dati u ruke Stanivukoviću, Radojičiću i Jariću?

Centralna izborna komisija (CIK BiH) raspisala je tender za nabavku novih tehnologija za izbore, a na njega su pristigle četiri ponude.

Nakon niza redigovanja tendera, CIK je na kraju odlučio da za ovu namjenu izdvoji 83,2 miliona konvertibilnih maraka narodnog novca (bez PDV-a). I to ovoj Komisiji nije omogućilo nijedno zakonodavno tijelo u državi, već njihovi najbolji prijatelji iz dijela međunarodne zajednici. Ili, bolje rečeno, u jednini - njihov najbolji prijatelj Kristijan Šmit, koji očigledno sada želi i da kroji volju građana.

Najniža ponuda

Najnižu, a ujedno i najzanimljiviju, ponudu na tenderu je poslala, javnosti u Srpskoj jako dobro poznata, kompanija "Planet Soft" i ona iznosi 57,7 miliona bez PDV-a.

BiH Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Prostom računicom - 25,5 miliona maraka manje nego što je CIK (ili možda lično Šmit) isplanirao. CIK može zatražiti obrazloženje ponude, a da li će to uraditi do daljnjeg ostaje nepoznato.

Da li je to ovoj kompaniji finansijski isplativo ako je procjena da je za nabavku ove opreme potrebno 97 miliona sa PDV-om i ako se zna da je CIK već nekoliko puta povećavao iznos za ove namjene, to vjerovatno znaju samo u "Planet Softu".

A možda, ako ne finansijske, ovaj posao donese neke druge "isplativosti".

Veze sa Stanivukovićem i Radojičićem

Banjalučka kompanija "Planet Soft", na čelu sa Vedranom Jarićem, izuzetno je bliska gradonačelniku Drašku Stanivukoviću i potpredsjedniku Pokreta Sigurna Srpska Igoru Radojičiću.

Igor Radojičić i Vedran Jarić

Upravo tu možda i leže te neke druge "isplativosti", osim finansijskih.

Sam Radojičić, nakon napuštanja funkcije gradonačelnika Banjaluke bio je član Uprave "Planet Softa", da bi tu poziciju napustio u junu 2024. godine kada je odlučio da ponovo zapliva u političkim vodama. Međutim, njegove veze s Jarićem i ovom kompanijom nisu tu završile. Kako je i sam tog juna rekao ostaje "posvećen daljem napretku Planet Softa na drugim poslovima i zadacima".

Nakon Radojičićevog povratka u politiku mediji su pisali da će ga finansirati sam vlasnik kompanije Vedran Jarić. O njihovoj bliskosti svjedoče i fotografije koje je lično Radojičić objavljivao.

Blizak je Jarić i sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, te je čak prisustvovao i osnivanju njegovog Pokreta Sigurna Srpska.

I ne samo to - dobijao je Jarić i neke poslove u najvećem gradu Srpske iako nije imao najnižu ponudu.

Da podsjetimo, brojni mediji su u decembru pisali da je "Planet Soft" dobio trogodišnji ugovor za iznajmljivanje aparata za kopiranje vrijedan 419.940 KM.

Na isti tender prijavila se i firma "Dragičević" koja je dala ponudu od 484.380 KM, ali ni 7.560 maraka niža cijena nije bila dovoljna da dobije posao.

U ovom tenderu mnogo je zanimljivosti, osim ove pomenute da ponuda "Planet Softa" nije bila najniža. Jedna od njih je, na primjer, i ta da je posao procijenjen na 420.000 KM, što znači da je Jarić ponudio svega 60 KM niže od maksimuma.

Vjerovatno najzanimljiviji detalj cijele priče tiče se Jarićevog saradnika u ovom tenderu. U posao od 420.000 KM ušao je zajedno sa firmom "KMC", čiji je vlasnik gradonačelnikov rođak Slobodan Stanivuković.

Nakon što se sve pojavilo u medijima, Stanivuković, odnosno Gradska uprava, objavila je nevješt i neubjedljiv demanti.

Poručili su tada da "Dragičević" nije ispunio elementarne uslove i demantovali da je ova firma pomenuti psao obavljao godinama unazad. Međutim, nisu obrazložili te "elementarne uslove", niti uopšte spomenuli da je "Planet Soft" imao čak 7.000 KM skuplju ponudu.

Uvođenje reda, ili nereda, u izbore?

Pristigle ponude trenutno razmatra "nezavisna komisija" za izbor najpovoljnijeg ponuđača, nakon čega bi one trebalo da se nađu na sjednici CIK-a.

Ukoliko bi glavni kriterijum bila najniža ponuda, dileme nema da će milionski posao dobiti Jarićev "Planet Soft".

I tu dolazimo do zapleta.

Uporno forsiranje nabavke ovih tehnologija CIK pravda uvođenjem reda u izborni proces, ali s obzirom na navedene bliskosti pomenute kompanije sa određenim političarima, nameće se pitanje da li bi se tako uveo red, ili možda nered.

Kome god da se dodijeli posao to bi značilo da CIK u ruke određene kompanije prepušta podatke svih građana koji imaju pravo glasa, a samim tim i njihovu volju.

U slučaju "Planet Softa", s obzirom na sve navedeno, to bi moglo značiti da CIK (ili njihov nalogodavac Šmit) lične podatke glasača i izbornu volju prepušta Stanivukoviću, Radojičiću i Jariću.

Otuda i razlog za moguću neisplativost čak 25 miliona KM niže ponude od one koja je tenderom predviđena. Jer - moć koju bi dobili na ovaj način vrijedi mnogo više od 25 miliona.