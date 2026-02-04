Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Manje od 60 miliona maraka koštaće nabavka opreme za biometrijsku identifikaciju birača i skenera glasačkih listića ukoliko CIK potvrdi izbor ponuđača koji je naveo ubjedljivo najmanju cijenu na ponudi za jedan od najvećih i najosjetljivijih tendera u istoriji javnih nabavki u BiH.

Tačna ponuda iznosi 57.707.261 marku bez PDV-a, što nije ni 70% iznosa od 83 miliona i 200 hiljada maraka, koliko je CIK u objavi ovog tendera predvidio za nabavku u neto iznosu. Ukoliko cjenovno najpovoljnija ponuda bude prihvaćena, pri čemu cijena i zakonski i prema tenderu mora da čini najveći dio odluke o izboru, ponuđač će budžetu BiH uštedjeti skoro 30 miliona maraka u bruto iznosu.

To bi mogle da budu divne vijesti za građane BiH da nisu lajtmotiv koji maskira, iako ni ponuđač još nije izabran, već jednu od najkontroverznijih nabavki u BiH u novije vrijeme.

Nema kumulativno dovoljno stručnog, objektivnog, hrabrog i voljnog stručnjaka za javne nabavke u BiH - ili bar mi do njega nismo uspjeli da dođemo - da komentariše nabavku CIK-a BiH koja je najveću podršku u svojoj državi dobila – ne od svog Predstavničkog doma, ne od Savjeta ministara, ni od građana, nego od, kako su sami članovi CIK-a naveli, dijela međunarodne zajednice. Kome nije jasno na koga se to odnosi, nije mu ni namijenjeno. I, ma koliko djelovalo neracionalno, nerealno, tržišno nemoguće i, kolokvijalno najblaže rečeno, čudno da neko ponudi da vam nešto proda za 30 miliona maraka manje nego što ste to planirali da platite, u crno-bijeloj verziji zakonskog okvira javnih nabavki BiH još nema ništa sporno.

Pa ipak, neprirodno niska cijena tretirana je Zakonom o javnim nabavkama, gdje je članom 66 propisano da će Ugovorni organ pismeno od ponuđača zahtijevati da obrazloži ponuđenu cijenu, u slučaju da ocijeni da je ponuđena cijena neprirodno niska. Zakonom nije precizirano da li je neprirodno niska cijena 10% niža od procijenjenog finansijskog okvira nabavke, 90% niža ili tačno 30,64 odsto niža u odnosu na ono što je CIK propisao u tenderu. Međutim, propisano je članom 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

"Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine – član 17, tačka (7)

Ugovorni organ obavezno od ponuđača traži objašnjenje cijene ponude ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

a)cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

b)cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Najniža ponuđena cijena niža je od prosječne cijene preostalih ponuda za 33%, ali, prema uputstvu, postoji osnova da CIK od najpovoljnijeg ponuđača traži obrazloženje u skladu sa zakonom i uputstvom, jer je sljedeća cjenovno najbolja ponuda oko 74 i po miliona maraka, u preciznim iznosima za 22,57% manja.

Tu rasplet specifične predizborne tehnološke sage postaje još dramatičniji, jer je tu drugu najpovoljniju ponudu predala sarajevska ispostava „Smartmatika“, inače multinacionalnog giganta za izborne tehnologije, koji se prethodno žalio da je okvirni iznos nabavke koji je CIK prvobitno odredio prenizak za ono što se traži od ponuđača.

Prva procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a bila je 75 miliona i 200 hiljada, a upravo nakon žalbe Smartmatika, CIK je obim ugovora podigao na 83 miliona i 200 hiljada. Razlika je samo u tome što se tada žalilo drugo pravno lice - Smartmatik internešnel holding, registrovan u Amsterdamu.

Izjašnjenje CIK BiH na žalbu „Smartmatic International“ – iz Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi BiH od 18. decembra 2025. godine

"Obzirom na kompleksnost nabavke, predmet i obim, ali i specifičnost, ugovorni organ je ponovno izvršio provjeru procijenjene vrijednosti uzimajući u obzir sve stavke predmeta nabavke te podatke koje je prikupio tokom procesa istraživanja tržišta, te imajući u vidu iznos finansijskih sredstava obezbijeđenih u budžetu ugovornog organa, utvrdio da je potrebno procijenjenu vrijednost nabavke od 75.200.000 KM bez PDV-a povećati na iznos od 83.200.000,00 KM bez PDV… Ugovorni organ je nesporno utvrdio da je ovim povećanjem procijenjena vrijednost ista u skladu sa zahtjevima tržišta u odnosu na predmet nabavke."

Četrdeset šest dana nakon konačnog rješenja Kancelarije za žalbe BiH po pitanju Smartmatikovih primjedbi na tendersku dokumentaciju na adresu Danijela Ozme 7, u sjedište Centralne izborne komisije BiH, u 1 i 25 popodne – 35 minuta prije isteka roka za dostavljanje ponuda, Smartmatik je lično dostavio ponudu s popustom – nešto manju od prvobitno definisanih 75 miliona maraka. Najzanimljivija i – ubrzo će se ispostaviti najpovoljnija - ponuda na tender, vrijedna tek nešto više od 57 i po miliona maraka stigla je 40 minuta ranije.

Takođe je donesena lično, a donijeli su je predstavnici regionalne kompanije za informacione tehnologije sa sjedištem u Banjaluci – firma Planet Soft.

Jedna takoreći vrhunska ponuda koja se teško odbija, pored izuzetno povoljne cijene, nudi i nevjerovatan rok isporuke do 90 dana, u odnosu na drugu najbolju ponudu s rokom isporuke od 139 dana. Jednaku, ako ne i veću pažnju od ponude privukao je ponuđač. Radi se o firmi u suvlasništvu Vedrana Jarića lično i „Aragosta investa“, firme u 100% vlasništvu Veljka Jarića.

Pa ipak, ma koliko prezime Jarić zbog svojih poslovnih dostignuća bilo zanimljivo domaćoj javnosti, najveću pažnju privuklo je jedno drugo ime i prezime. Planet Soft početkom oktobra 2022. godine s ponosom je predstavio novog člana uprave - Igora Radojičića. Dvadeset mjeseci kasnije Radojičić je na društvenim mrežama objavio da više nije „čif operejting ofiser“ Planet Softa, ali da to ne znači da više nije dio tima.

"Zbog ponovnog političkog angažmana na čelu Nezavisnog pokreta "Svojim putem", koji će učestvovati na lokalnim izborima u oktobru 2024. godine, povukao sam se sa dužnosti člana Uprave (COO) Planet Soft Grupe. Ostajem posvećen daljem napretku Planet Softa na drugim poslovima i zadacima", naveo je Radojičić 3. juna 2024. godine.

Poslovi i zadaci firme koju će Centralna izborna komisija BiH izabrati da joj isporuči opremu, znanje i logistiku u vezi s uvođenjem novih izbornih tehnologija podrazumijevaju isporuku hardvera, softvera i obuku ljudi, ali mogu da znače i potpun pristup svakom biometrijskom podatku svakog punoljetnog državljanina BiH i svakog ispunjenog glasačkog listića na izborima.