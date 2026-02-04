Komšić: Kompletnu igru je vodio Marfi, Šmit je samo izvršilac

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić obratio se medijima na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu nakon odluke Suda za ljudska prava u Strazburu, kojom su prihvaćene dvije apelacije Zlatana Begića.

Na početku je kazao kako je Sudu u Strazburu poslata još jedna apelacija, i to u ime stranke, ali je ona odbijena.

„Proučićemo je, pa ćemo vidjeti da li ćemo ići dalje. Ja je još nisam pročitao“, kazao je.

Dodao je kako ne bi volio da se sve ovo shvati kao neka vrsta kukanja na nepravdu za koju misli da građani ove zemlje trpe godinama i da će je trpjeti i dalje u ovoj strukturi.

„Nema nikakvog kukanja ni pravljenja žrtve, ovo je samo još jedna pobjeda u borbi za ideju građanske BiH“, rekao je.

Ipak, dodaje da nije pretjerani optimista.

„Nismo pretjerani ni optimisti da će ovo sad svanuti i da će ovo biti provedeno tek tako. Ranije odluke ovog suda nam govore da se to ne dešava. Ovo je prije svega pokazatelj opravdanosti našeg otpora svemu što je radio Šmit. Ovo je zapravo pokazatelj da je Šmit napravio strašnu grešku. Ono što je u tom trenutku bilo razočaravajuće jeste svjesno pristajanje Trojke da učestvuje u tome. Ja razumijem šta je vlast i šta je politička borba, ali mislim da nekad ne treba ići preko principa koje barem javno zagovarate“, rekao je.

Kako kaže, ovo je politička poruka da je Šmit svjesno išao u ovu varijantu i Sud u Strazburu je to potvrdio.

„Ovo je jedna poruka i onima koji su pristali da učestvuju u takvoj igri. Tadašnji američki ambasador Marfi je vodio cijelu tu igru, a Šmit je bio samo izvršilac, to svi znamo“, rekao je.