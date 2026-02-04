Logo
Large banner

Komšić: Kompletnu igru je vodio Marfi, Šmit je samo izvršilac

04.02.2026

15:18

Komentari:

0
Комшић: Комплетну игру је водио Марфи, Шмит је само извршилац

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić obratio se medijima na današnjoj pres-konferenciji u Sarajevu nakon odluke Suda za ljudska prava u Strazburu, kojom su prihvaćene dvije apelacije Zlatana Begića.

Na početku je kazao kako je Sudu u Strazburu poslata još jedna apelacija, i to u ime stranke, ali je ona odbijena.

„Proučićemo je, pa ćemo vidjeti da li ćemo ići dalje. Ja je još nisam pročitao“, kazao je.

Dodao je kako ne bi volio da se sve ovo shvati kao neka vrsta kukanja na nepravdu za koju misli da građani ove zemlje trpe godinama i da će je trpjeti i dalje u ovoj strukturi.

„Nema nikakvog kukanja ni pravljenja žrtve, ovo je samo još jedna pobjeda u borbi za ideju građanske BiH“, rekao je.

Ipak, dodaje da nije pretjerani optimista.

„Nismo pretjerani ni optimisti da će ovo sad svanuti i da će ovo biti provedeno tek tako. Ranije odluke ovog suda nam govore da se to ne dešava. Ovo je prije svega pokazatelj opravdanosti našeg otpora svemu što je radio Šmit. Ovo je zapravo pokazatelj da je Šmit napravio strašnu grešku. Ono što je u tom trenutku bilo razočaravajuće jeste svjesno pristajanje Trojke da učestvuje u tome. Ja razumijem šta je vlast i šta je politička borba, ali mislim da nekad ne treba ići preko principa koje barem javno zagovarate“, rekao je.

Kako kaže, ovo je politička poruka da je Šmit svjesno išao u ovu varijantu i Sud u Strazburu je to potvrdio.

„Ovo je jedna poruka i onima koji su pristali da učestvuju u takvoj igri. Tadašnji američki ambasador Marfi je vodio cijelu tu igru, a Šmit je bio samo izvršilac, to svi znamo“, rekao je.

Podijeli:

Tagovi:

Željko Komšić

Kristijan Šmit

Majkl Marfi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Granica Granicni prelaz Hrvatska

BiH

EU odgodila punu primjenu EES sistema

4 h

0
Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

Republika Srpska

Dodik: Marfi ne može da preboli poraz, nastavlja opsesivne napade na Srpsku

1 mj

9
Којић: Бошњаци фрустрирани чињеницом да више немају Марфија

BiH

Kojić: Bošnjaci frustrirani činjenicom da više nemaju Marfija

5 mj

0
Ковачевић: Марфијев извјештај покушавају да припишу Трампу

Republika Srpska

Kovačević: Marfijev izvještaj pokušavaju da pripišu Trampu

5 mj

0

Više iz rubrike

Granica Granicni prelaz Hrvatska

BiH

EU odgodila punu primjenu EES sistema

4 h

0
Кошарац: Институције хитно да одговоре на прекњижавање имовине СПЦ у ФБиХ

BiH

Košarac: Institucije hitno da odgovore na preknjižavanje imovine SPC u FBiH

5 h

0
Кошарац: Токсична политика бошњачке званичнике довела до потпуне међународне изолације

BiH

Košarac: Toksična politika bošnjačke zvaničnike dovela do potpune međunarodne izolacije

10 h

0
Цвијановић са Делани о економској сарадњи и актуелним политичким темама у БиХ и регији

BiH

Cvijanović sa Delani o ekonomskoj saradnji i aktuelnim političkim temama u BiH i regiji

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner