EU odgodila punu primjenu EES sistema

Evropska unija je odgodila je punu primjenu novog sistema ulaska/izlaska (EES) do septembra 2026. godine, dajući državama šengenskog prostora "više fleksibilnosti" tokom ljetne sezone širom Evrope.

Ključne informacije o EES sistemu

Odnosi se na državljane zemalja van Evropske unije

Uključuje biometrijsku registraciju (otisci prstiju i fotografije)

Tokom ljeta 2026. moguće ručno pečatiranje pasoša

Zabilježena značajna kašnjenja i gužve na aerodromima

Šta je EES i na koga se odnosi

Automatizovani IT sistem će registrovati državljane zemalja van EU, uključujući i građane Ujedinjenog Kraljevstva, pri ulasku u šengensku zonu, koja obuhvata većinu EU, kao i Island, Norvešku, Lihtenštajn i Švicarsku.

Putnici će biti obavezni da registruju biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju i fotografije.

Rokovi i fleksibilnija primjena sistema

Novi sistem je prvi put pokrenut u oktobru 2025., ali su aerodromi i luke u početku imali rok do aprila 2026. da u potpunosti implementiraju tehnologiju kao obaveznu.

Međutim, EU je sada donijela odluku da 29 zemalja učesnica dobije fleksibilniji vremenski okvir za uvođenje novog graničnog sistema, sve do početka septembra.

Prema riječima Markus Lamerta, portparola Evropske komisije za unutrašnje poslove, "postepena primjena" EES-a završiće 9. aprila 2026.

"Regulativa EES već predviđa određene fleksibilnosti za države članice za period nakon završetka primjene u aprilu ove godine", kazao je Lamert, prenosi Fena.

Šta važi tokom ljeta 2026. godine

Nakon završetka primjene, države članice će i dalje moći d‌jelimično suspendovati EES operacije, gd‌je je to potrebno, tokom dodatnog perioda od 90 dana, uz moguće produženje od 60 dana kako bi se pokrila ljetna sezona.

Dakle, državljani trećih zemalja koji ovog ljeta ulaze u šengensku zonu i dalje će prolaziti kroz ručno pečatiranje pasoša.

Problemi na aerodromima i upozorenja struke

U početku je prag za registraciju dolazaka iz trećih zemalja bio postavljen na samo deset odsto. Od 9. januara povećan je na 35 odsto, a sistem je pokrenut na desetinama novih aerodroma i luka.

Izvještaj koji je krajem prošle godine objavio ACI Europe pokazao je da je postepena primjena biometrijskog sistema dovela do povećanja vremena obrade na graničnim kontrolama na aerodromima i do 70 odsto, s čekanjima do tri sata u periodima najvećeg prometa.

U decembru je Olivier Jankovec, generalni direktor ACI Europe, upozorio da će proširena primjena neminovno dovesti do mnogo ozbiljnijih gužvi i sistemskih poremećaja za aerodrome i aviokompanije.

U istom mjesecu je aerodrom u Lisabonu bio prisiljen suspendovati EES na tri mjeseca nakon ozbiljnih propusta na graničnoj kontroli, gd‌je su čekanja navodno dostizala sedam sati.