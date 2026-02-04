Logo
Otkriveno koliko godina ima otac djeteta Milice Todorović

ATV

04.02.2026

16:09

Откривено колико година има отац дјетета Милице Тодоровић

Pjevačica Milica Todorović se porodila, a dječaku je dala prelepo ime Bogdan.

I dok mama i beba ne izađu iz bolnice, mnogi se pitaju da li će Milica otkriti ko je otac njenog djeteta i partner koga krije kao zmija noge.

Kako se šuška, odmah nakon što je raskinula vezu sa Mariom iz Hrvatske koji je uhapšen sredinom februara jer se nalazi na Interpolovoj potjernici, pjevačica je upoznala novog muškarca s kojim je započela vezu.

Milica Todorović i beba u stabilnom stanju

Kako se priča, on je ekonomista koji radi u jednoj velikoj firmi u Beogradu, ima 37 godina i pravi je gospodin.

On je taj koji navodno ne želi da se eksponira medijski, a Milica mora da poštuje njegovu želju, piše "Svet".

Interesantno je da je novi partner pjevačice samo dvije godine stariji od Milice, a mnogi stručnjaci kažu da je ova razlika u partnerskim odnosima gotovo idealna.

Milica Todorović

