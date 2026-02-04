Logo
Pjevačica priznala da nije pročitala nijednu knjigu: ''Znam da čitam ljude''

Telegraf

04.02.2026

14:19

Пјевачица признала да није прочитала ниједну књигу: ''Знам да читам људе''

Pjevačica Zlata Petrović šokirala je javnost izjavom da nije pročitala nijednu knjigu. To je rekla bez imalo srama jer, kako kaže, barem zna dobro da čita ljude.

Tokom gostovanja u podkastu "Markova vizija" Zlata Petrović je otvoreno priznala da književnost nije bila dio njenog života, ističući da joj to ne predstavlja nikakav problem.

Kako kaže, ona posjeduje drugu vrstu inteligencije koja joj je važnija.

- Nikada nisam pročitala nijednu knjigu u životu, eto to i govori o nekim stvarima... - započela je pjevačica, a zatim odmah objasnila šta smatra svojom prednošću u odnosu na ljude koji čitaju.

- Ali znam da čitam jako dobro ljude, tako da knjiga može da ti napiše šta god hoćeš, a tvoje oči nikad ne mogu, i gestikulacija, da me slaže slučajno - rekla je ponosno Zlata Petrović.

Pjevačica smatra da je "ulična škola" i sposobnost procijene ljudi mnogo bitnija od pisane riječi.

Zlata Petrović

Pjevačica

