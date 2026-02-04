Pjevačica priznala da nije pročitala nijednu knjigu: ''Znam da čitam ljude''

Izvor:
Telegraf
04.02.2026
14:19
Komentari:0
Pjevačica Zlata Petrović šokirala je javnost izjavom da nije pročitala nijednu knjigu. To je rekla bez imalo srama jer, kako kaže, barem zna dobro da čita ljude.
Tokom gostovanja u podkastu "Markova vizija" Zlata Petrović je otvoreno priznala da književnost nije bila dio njenog života, ističući da joj to ne predstavlja nikakav problem.
Ljubav i seks
Stručnjaci otkrili kada je brak najsrećniji
Kako kaže, ona posjeduje drugu vrstu inteligencije koja joj je važnija.
- Nikada nisam pročitala nijednu knjigu u životu, eto to i govori o nekim stvarima... - započela je pjevačica, a zatim odmah objasnila šta smatra svojom prednošću u odnosu na ljude koji čitaju.
- Ali znam da čitam jako dobro ljude, tako da knjiga može da ti napiše šta god hoćeš, a tvoje oči nikad ne mogu, i gestikulacija, da me slaže slučajno - rekla je ponosno Zlata Petrović.
Republika Srpska
Prezentacija dronova u Banjaluci - Srpska u korak sa vremenom i savremenom tehnologijom
Pjevačica smatra da je "ulična škola" i sposobnost procijene ljudi mnogo bitnija od pisane riječi.
Scena
5 h0
Scena
6 h0
Scena
7 h0
Scena
8 h0
Najnovije
Najčitanije
19
30
19
20
19
18
19
13
18
58
Trenutno na programu