Ne zaboravite kišobran: Sutra pretežno oblačno sa kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se tokom većeg dijela dana očekuje natprosječno toplo i pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Na jugu će padati jača kiša i pljuskovi, koji lokalno mogu biti praćeni grmljavinom, dok u visokoj Hercegovini može biti susnježice, a na vrhovima planina provijavanje snijega.

Uveče se očekuje suvo vrijeme, uz djelimično razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će tokom noći i jutra biti umjeren do jak, na jugu olujni.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do deset, dok će maksimalna temperatura biti od šest do 12, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas je u Republici Srpskoj i FBiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno šest, Srbac, Novi Grad, Han Pijesak, Banjaluka i Bihać sedam, Mrakovica i Ivan sedlo osam, Prijedor i Sanski Most devet, Gacko, Višegrad, Kalinovik, Kneževo, Sokolac i Livno deset, Drinić, Bijeljina, Mrkonjić Grad i Drvar 12, Zvornik i Srebrenica 13, Bileća, Doboj, Šipovo, Bugojno, Jajce i Tuzla 14, Ribnik, Rudo, Sarajevo i Zenica 15, te Foča, Trebinje i Mostar 16 stepeni Celzijusovih.