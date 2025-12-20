Dodik: Marfi ne može da preboli poraz, nastavlja opsesivne napade na Srpsku

Činjenica da takozvani diplomata Majkl Marfi i nakon odlaska iz BiH nastavlja opsesivne napade na Republiku Srpsku i mene lično još je jedan dokaz da njegov mandat nije bio diplomatski, već ideološki i neprijateljski prema svemu što je srpsko, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Marfi nije bio ambasador, već politički komesar i muslimanski vođa samo sa jednim zadatkom da slomi Republiku Srpsku, preinači izbornu volju i politički izbor srpskog naroda, to jeste moje uklanjanje sa političke scene.

Za sve to je imao svoje izvođače radova koji su d‌jelovali u antisrpskom lancu - Kristijana Šmita, pravosudne organe, muslimanske političare i opoziciju iz Republike Srpske koji su svi zajedno objeručke prihvatali da vezuju konja gd‌je im aga Marfi kaže", istakao je Dodik za Srnu upitan da prokomentariše Marfijeve pisanije na društvenoj mreži "Iks" u kojem se opet bavio Srpskom i predsjednikom SNSD-a.

Lider SNSD-a je rekao da Marfijeve izjave danas nemaju težinu diplomatije, već su izraz njegove bolne gorčine poraza, jer nije postigao ništa što je zamislio - otišao je bez rezultata, bez "ugašene" Srpske, bez ukinute volje srpskog naroda i bez slomljenih institucija Srpske koje je mjesecima pokušavao da disciplinuje prijetnjama, ucjenama i pritiscima.

Zato Marfi sada, iz političke penzije, kaže Dodik, pokušava da ostane relevantan napadajući ono što nikada nije uspio da pokori i uništi.

"Marfi je otvoreno radio protiv Dejtonskog sporazuma, podržavao nametanja neizabranih stranaca koji se lažno predstavljaju visokim predstavnikom, ćutao na kršenje Ustava BiH i aplaudirao svakom potezu političkog Sarajeva usmjerenom protiv Republike Srpske", istakao je Dodik.

On je ukazao da je Marfijev problem bilo postojanje Republike Srpske kao političkog subjekta koji ne pristaje na kolonijalni odnos, kao i odgovorna politika Milorada Dodika koja je predstavljala većinski izraz volje srpskog naroda u Republici Srpskoj i koja je u cjelini bila usmjerena očuvanju izvornog Dejtonskog sporazuma, odnosno slova a ne duha Dejtona, statusa i interesa Srpske i srpskog naroda.

"Republika Srpska ne prima lekcije od bivših ambasadora koji iza sebe ostavljaju podijeljenu zemlju i trajno narušeno povjerenje. Srpska ostaje, politika koju sam zastupao ostaje, ja ostajem, nisu me slomili, a Marfijeve izjave završavaju tamo gd‌je i pripadaju – u arhivi neuspjelih pritisaka i promašenih politika", poručio je lider SNSD-a.

On je naglasio da je Marfi otišao, ali ostaju frustracije i sada, u njegovim penzionerskim danima.

"Nije uspio da slomi Republiku Srpsku, pa sada iz daljine napada ono što ga je porazilo, jer lika koji je glumio kauboja najviše boli poraz, odnosno jaka Republika Srpska koja je uprkos svim iskušenjima opstala i nastavlja politike za koje se njen narod opred‌jeljuje već 20 i više godina, a to opred‌jeljenje traje i danas što je potvrđeno i na proteklim nametnutim izborima. Podrška politici SNSD-a u oktobru 2026. biće još jača na žalost penzionisanog diplomate i njegovih trabanata u liku Šmita i 'trojki' iz Sarajeva i Banjaluke", zaključio je lider SNSD-a Milorad Dodik.