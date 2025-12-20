Stevanović: Srpska mora imati modernu i sigurnu saobraćajnu infrastrukturu

U prvih 100 dana rada Vlade ostvaren je znatan napredak u izgradnji puteva. Intenzivirana izgradnja dionica auto-puteva Rača-Bijeljina, Banjaluka-Prijedor, Brčko-Bijeljina i Vukosavlje-Brčko. Radi se na realizaciji više od 300 kilometara regionalnih i magistralnih puteva.

Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović izjavio je da Republika Srpska mora imati modernu, sigurnu i funkcionalnu saobraćajnu infrastrukturu i istakao izgradnju dionica auto-puteva, više od 300 putnih pravaca i preko 35 kilometara obilaznica.

"To je snažan investicioni ciklus koji pokazuje opredijeljenost Vlade i Ministarstva da ulaže u modernu, bezbjednu i funkcionalnu putnu infrastrukturu", izjavio je Stevanović u intervjuu Srni povodom 100 dana rada Vlade.

Stevanović je naglasio da je u periodu od 100 dana ovo ministarstvo ostvarilo znatan napredak kada je riječ o izgradnji puteva, a da je strateški cilj do kraja naredne godine otvoriti sva gradilišta u Srpskoj i obezbijediti da rade u punom intenzitetu.

"Očekuju nas veliki projekti, poslovi i rezultati jer Srpska mora imati modernu, sigurnu i funkcionalnu saobraćajnu infrastrukturu. To je naš zadatak, naša odgovornost i obećanje koje ispunjavamo od prvog dana", rekao je Stevanović.

Naglasio je da će se nastaviti raditi transparentno, odgovorno, sa fokusom na unapređenje infrastrukture i ravnomjeran razvoj svih dijelova Republike.

Svijet Američka vojska izvela udar "Oko sokolovo"

Priznao je i da je 100 dana mali period za velike infrastrukturne projekte, ali da je bio dovoljan da se pokaže ozbiljnost, odgovornost i jasan pravac rada.

"Ne želim da se bavim obećanjima, već konkretnim rješenjima, a u prvih 100 dana smo to nedvosmisleno dokazali. Pokrenuli smo projekte koji su godinama stajali, analizirali cjelokupni resor i projekte, otklonili blokade koje su se gomilale i ubrzali radove tamo gd‌je su stajali u mjestu“, rekao je on.

RAVNOMJERNO RAZVIJATI SRPSKU I POVEZATI JE SA SRBIJOM

Govoreći o značajnijim projektima Stevanović je naveo da je intenzivirana izgradnja dionica Rača-Bijeljina, Banjaluka-Prijedor, Brčko-Bijeljina i Vukosavlje-Brčko.

Naglasio je da je na dionici auto-puta Banjaluka-Prijedor predato je 96 odsto eksproprisanih površina, što omogućava rad gotovo na cijeloj trasi.

On je napomenuo da je dionica auto-puta Rača-Bijeljina strateški cilj i da predstavlja temelj infrastrukturnog povezivanja Srpske i Srbije.

"Temeljno pratimo projekat izgradnje dionice Bijeljina-Rača kada je riječ o dinamici izvođenja radova, otklanjanju administrativnih, tehničkih i terenskih izazova. Važan korak je izdavanje građevinske dozvole, čime su otklonjene administrativne prepreke i omogućen nastavak radova na toj dionici bez zastoja", rekao je Stevanović.

On je napomenuo da se čine veliki napori u smislu izbjegavanja situacije u kojoj bi Srpska bila primorana da izgradi pristupnu saobraćajnicu za most Rača, namijenjenu samo jednokratnoj upotrebi.

"Iako je ovu okolnost najavila ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, zbog činjenice da ta zemlja brže napreduje u izgradnji svoje dionice, maksimalno ubrzavamo radove na pristupnoj saobraćajnici Bijeljina-Rača, posebno na dionici most Rača-granica Srbija-BiH i petlja Brodac", pojasnio je Stevanović.

Ukoliko se, kaže on, ova dionica završi planiranom dinamikom, Republika Srpska će pokušati da u koordinaciji sa Vladom Srbije i njihovim resornim ministarstvom odloži otvaranje dionice Kuzmin-Rača, mosta Rača i petlje Rača-Brodac do septembra naredne godine.

"Time bismo izbjegli nepotrebne milionske troškove za izgradnju pristupne saobraćajnice mostu Rača, te istovremeno omogućili da cijeli projekat bude realizovan u skladu sa stručnim standardima i u interesu svih građana", objasnio je Stevanović.

GRADI SE VIŠE OD 300 KILOMETARA REGIONALNIH I MAGISTRALNIH PUTEVA

Resorni ministar je otkrio da se radi na realizaciji više od 300 kilometara regionalnih i magistralnih puteva i na preko 35 kilometara obilaznica širom Srpske.

Naveo je primjer da je u kratkom roku završena prva faza rekonstrukcije brzog puta Klašnice-Banjaluka u dužini od šest kilometara, što je znatno unaprijedilo bezbjednost saobraćaja.

"Na toj brzoj saobraćajnici u naselju Trn traje i izgradnja novog nadvožnjaka, a završen je i most u banjalučkom naselju Česma. Tu je Vlada preuzela posao izgradnje pristupnih saobraćajnica, radovi ulaze u završnu fazu i biće gotovi do kraja januara", rekao je Stevanović.

Dodao je i da su otklonjene prepreke i stvoreni uslovi za skorašnji početak radova na realizaciji projekta kružnog toka kod "Audi centra" u Banjaluci.

On je rekao da su pokrenute aktivnosti na realizaciji projekta brze saobraćajnice Bijeljina-Zvornik, te da poseban značaj ima spajanje te saobraćajnice sa auto-putem Bijeljina-Rača, uz drugi krak preko Pavlovića mosta koji će se povezati sa navedenom saobraćajnicom.

"O tome smo razgovarali sa predstavnicima Privredne komore u Bijeljini. Ovo će omogućiti bolju povezanost Srpske sa Srbijom i rasteretiti saobraćaj u gradskom jezgru. Uključivanje ovih pravaca u projektnu dokumentaciju omogućiće jasno označavanje trase, te olakšati buduću eksproprijaciju i gradnju", naveo je Stevanović.

OTKLONITI PREPREKE NA IZGRADNjI KORIDORA PET-CE

Kada je riječ o koridoru Pet-ce i tunelu Putnikovo brdo, on je rekao da su na redovnim sastancima sa učesnicima u projektu jasno istakli da se moraju otkloniti prepreke.

Ukazao je da postoje određeni tehnički izazovi i potreba za izmjenom tehnologije na pojedinim lokacijama, da ta trasa prolazi kroz Federaciju BiH, koja još nije obezbijedila potrebnu građevinsku dozvolu, što uzrokuje dodatna kašnjenja izvan nadležnosti Srpske.

"Uprkos tome, intenziviran je rad sa izvođačima i nadzorom kako bi se projekat ubrzao i priveo kraju. Srpska ostaje u potpunosti posvećena realizaciji projekta i preduzima sve potrebne korake da se radovi nastave", naglasio je Stevanović.

HERCEGOVINA NIJE ZAPOSTAVLjENA

On je istakao da je u prvih 100 dana rada Vlade, prvi put poslije više decenija, konačno riješen problem finansiranja dionice puta Foča-Šćepan Polje.

"To je znatan iskorak i ovo više nije obećanje, već konkretan rezultat. Sada su sredstva u potpunosti obezbijeđena i projekat je spreman za realizaciju", naglasio je Stevanović.

To, kako je pojasnio, uključuje kompletnu rekonstrukciju kritične dionice, izgradnju međudržavnog mosta na Tari i više od 15 kilometara pristupnih puteva od Huma ka Brodu na Drini.

"Sredstva su obezbijeđena kroz finansijski paket dogovoren sa Svjetskom bankom i EBRD-om, uz punu koordinaciju relevantnih institucija, uključenih u projekat", istakao je Stevanović.

Prema njegovim riječima, Hercegovina u smislu izgradnje i rekonstrukcije puteva nije zapostavljena kako tvrde pojedini opozicioni poslanici.

"Kada slušamo njihove izjave, nameće se narativ da Hercegovina nije važna i da se od nje odustaje - što ne odgovara činjenicama. Tokom nedavne posjete Hercegovini uvjerio sam se u stanje putne infrastrukture i u skladu sa tim najavio realizaciju konkretnih projekata i planova što jasno pokazuje da radimo na rješavanju problematičnih dionica", rekao je Stevanović.

Napomenuo je da je u periodu septembar–oktobar ove godine završena rehabilitacija prometnog regionalnog puta Bileća-Deleuša.

"Posebno ističem i da su u toku radovi na prvoj fazi izgradnje istočne obilaznice oko Trebinja, dionica Aleksina Međa-Banjevci. Obilaznica će znatno rasteretiti i unaprijediti bezbjednost saobraćaja u gradu na Trebišnjici", naveo je Stevanović.

Istakao je i da je u pripremi rekonstrukcija prevoja Žegulja na putu Ljubinje-Stolac, koji je u veoma lošem stanju, u dužini od 8,5 kilometara, naglasivši da je to važan projekat.

"Projektna dokumentacija je završena, eksproprijacija je u toku, a početak radova planiran je za proljeće 2026. godine. U toku je i izvođenje radova i projektovanje za izgradnju nove trase puta Gacko-Foča, poddionica Tjentište-Brod na Drini i mosta preko rijeke Drine", naveo je Stevanović.