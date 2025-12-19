Isplaćeno više od tri miliona KM premije za mlijeko

19.12.2025
12:36
Komentari:0
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je danas 3.280.433,41 KM za 2.712 korisnika podsticaja po osnovu premije za mlijeko za mjesec oktobar 2025. godine.
Sa današnjom isplatom iznos isplaćenih obaveza po osnovu premije za mlijeko u 2025. godini iznosi 31.426.000 KM.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h2
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
15 h5
Najnovije
Najčitanije
13
57
13
47
13
43
13
28
13
22
Trenutno na programu