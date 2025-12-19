Logo
Isplaćeno više od tri miliona KM premije za mlijeko

19.12.2025

12:36

Исплаћено више од три милиона КМ премије за млијеко
Foto: pexels

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je danas 3.280.433,41 KM za 2.712 korisnika podsticaja po osnovu premije za mlijeko za mjesec oktobar 2025. godine.

Sa današnjom isplatom iznos isplaćenih obaveza po osnovu premije za mlijeko u 2025. godini iznosi 31.426.000 KM.

