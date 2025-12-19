Dodik čestitao Nikoljdan

Izvor:
ATV
19.12.2025
11:08
Komentari:0
Sveti Nikola je kroz vijekove bio zaštitnik doma, djece i putnika, ali i srpskog trajanja, napisao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.
''U najtežim vremenima, dok se istorija lomila preko našeg naroda, svijeća Svetog Nikole gorjela je u kućama i čuvala vjeru, obraz i ime. Srećna slava svima koji slave'', napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Sveti Nikola je kroz vijekove bio zaštitnik doma, djece i putnika, ali i srpskog trajanja.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 19, 2025
U najtežim vremenima, dok se istorija lomila preko našeg naroda, svijeća Svetog Nikole gorjela je u kućama i čuvala vjeru, obraz i ime.
Srećna slava svima koji slave.
Svijet
3 h2
Društvo
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Svijet
3 h0
Republika Srpska
15 h5
Republika Srpska
17 h13
Republika Srpska
18 h0
Republika Srpska
19 h1
Najnovije
Najčitanije
13
57
13
47
13
43
13
28
13
22
Trenutno na programu