Logo
Large banner

Dodik čestitao Nikoljdan

Izvor:

ATV

19.12.2025

11:08

Komentari:

0
Додик честитао Никољдан
Foto: ATV

Sveti Nikola je kroz vijekove bio zaštitnik doma, djece i putnika, ali i srpskog trajanja, napisao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

''U najtežim vremenima, dok se istorija lomila preko našeg naroda, svijeća Svetog Nikole gorjela je u kućama i čuvala vjeru, obraz i ime. Srećna slava svima koji slave'', napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Nikoljdan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

Svijet

Odradio je fantastičan posao za svoj narod: Američki novinar visoko ocijenio zasluge Putina

3 h

2
Словенка Клара Ковачич

Društvo

Po porijeklu Slovenka, a u duši Srpkinja: "Birala sam ono najčistije u meni"

3 h

0
Велики годишњи хороскоп за Бика: 2026. доноси притиске, али и ослобађање које мијења све

Zanimljivosti

Veliki godišnji horoskop za Bika: 2026. donosi pritiske, ali i oslobađanje koje mijenja sve

3 h

0
Почела годишња конференција Владимира Путина

Svijet

Počela godišnja konferencija Vladimira Putina

3 h

0

Više iz rubrike

Нова одбијеница СДС-у из ЦИК-а: Ништа од поновног бројања

Republika Srpska

Nova odbijenica SDS-u iz CIK-a: Ništa od ponovnog brojanja

15 h

5
Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

Republika Srpska

Dodik: Šta je Balkan bez Srba, Srbije i Srpske?

17 h

13
Бранко Блануша

Republika Srpska

Opozicija i kandidatura Blanuše: Hoće li dobiti podršku?

18 h

0
Борис Ћосић приступио СПС-у

Republika Srpska

Goran Selak objavio: SPS-u pristupio Bojan Ćosić

19 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

57

Suprug Lune Đogani prijavljen policiji: „Nemaju pametnija posla“

13

47

Haos na letu iz Španije: Pokušali mrtvu ženu da unesu u avion

13

43

Na VMA od danas zabranjene posjete pacijentima

13

28

Dodik: Predstavnici SDS-a i PDP-a u CIK-u potvrdili da su žalbe neutemeljene

13

22

Maja Marinković ostala bez honorara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner