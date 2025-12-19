Po porijeklu Slovenka, a u duši Srpkinja: "Birala sam ono najčistije u meni"

Moj životni put je duboko povezan sa srpskom tradicijom, muzikom i vjerom, kaže sedamnaestogodišnja Klara Kovačič, mlada Slovenka sa srpskom dušom.

„Slovenka sam i sa mamine i sa tatine strane. Moj životni put je duboko povezan sa srpskom tradicijom, muzikom i vjerom. Pjevam tradicionalne i etno srpske pjesme, posebno kosovske, koje nose najviše emocije i duhovne dubine“, rekla je Klara za ATV.

Sve je počelo spontano, prije godinu dana, kada je prvi put čula tradicionalne srpske pjesme, posebno kosovske koje u njoj, kako kaže, bude najveće emocije.

„Danica Crnogorčević i Pavlina Radovanović bile su moja najveća inspiracija i prvi susret sa emocijom kroz pjesmu. Ipak, osjećaj koji imam prema srpskim pjesmama došao je iz mene same. To je nešto što sam iskreno osjetila u srcu i duši. Srpska muzika me je pronašla u trenutku kada sam prvi put čula pjesme koje su me dirnule do suza“, pojašnjava Kovačičeva.

Iako joj je slovenački maternji jezik, srpski govori gotovo kao da je odrasla na našim krajevima.

„Srpski sam sama učila kroz razgovor sa prijateljima“, dodaje Klara.

Video snimci mlade Slovenke izazvali su brojne reakcije i podršku na društvenim mrežama.

Iako u Srbiji nikada nije bila, velika želja joj je da tamo nastupi.

„Želim da jednog dana odem u Srbiju i upoznam zemlju koju toliko volim, a želja mi je i da tamo nekada nastupam. Poznajem mnogo ljudi iz Srbije i Republike Srpske i svi su zaista predivni i puni topline. Upravo kroz te ljude i muziku, Srbija i Republika Srpska postale su mi veoma bliske, iako još fizički nisam bila tamo“, kaže Klara.

Posebno naglašava da joj je velika čast što je dio srpskog kulturnog društva u Novom Mestu, gdje sa ponosom čuva i njeguje kulturu koju iskreno voli.