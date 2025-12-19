Prijeteći mejlovi stigli u slovenačke škole, neke evakuisane

19.12.2025
12:04
Nakon Republike Srpske, nekoliko osnovnih i srednjih škola širom Slovenije primilo je mejlove sa bezbjednosnim prijetnjama, a pojedine su preventivno evakuisane, saopštila je policija.
Do sada prikupljeni podaci ukazuju da je riječ o generičkim prijetnjama, bez konkretne operativne opasnosti. Policija je ocijenila da situacija nosi mali rizik i da nema potrebe za dodatnom uzbunom.
Tokom jučerašnjeg dana u brojnim školama u BiH stigle su prijeteće poruke zbog čega su škole evakuisane, a policija je vršila protivdiverzione preglede.
