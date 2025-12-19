Logo
Large banner

Prijeteći mejlovi stigli u slovenačke škole, neke evakuisane

19.12.2025

12:04

Komentari:

0
Пријетећи мејлови стигли у словеначке школе, неке евакуисане
Foto: Printscreen/Youtube/Emergency Videos

Nakon Republike Srpske, nekoliko osnovnih i srednjih škola širom Slovenije primilo je mejlove sa bezbjednosnim prijetnjama, a pojedine su preventivno evakuisane, saopštila je policija.

Do sada prikupljeni podaci ukazuju da je riječ o generičkim prijetnjama, bez konkretne operativne opasnosti. Policija je ocijenila da situacija nosi mali rizik i da nema potrebe za dodatnom uzbunom.

Tokom jučerašnjeg dana u brojnim školama u BiH stigle su prijeteće poruke zbog čega su škole evakuisane, a policija je vršila protivdiverzione preglede.

Podijeli:

Tagovi:

Slovenija

prijeteće poruke

škole

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дојаве о бомбама у школама у Српској оквалификоване као тероризам

Hronika

Dojave o bombama u školama u Srpskoj okvalifikovane kao terorizam

21 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

1 d

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Republika Srpska

Lažna uzbuna: U ovim školama se nastavlja nastava

1 d

1
МУП се огласио о дојавама: У току је противдиверзиони преглед

Republika Srpska

MUP se oglasio o dojavama: U toku je protivdiverzioni pregled

1 d

1

Više iz rubrike

Смрт Милоша (25) још увијек неразјашњена: Тијело пронађено на обали ријеке, са завезаним рукама

Region

Smrt Miloša (25) još uvijek nerazjašnjena: Tijelo pronađeno na obali rijeke, sa zavezanim rukama

4 h

0
Хаос у албанској Скупштини

Region

Totalni haos u albanskom Parlamentu: Baklje, sukob s policijom

22 h

0
Откривена легионела у вртићу, објекат хитно затворен

Region

Otkrivena legionela u vrtiću, objekat hitno zatvoren

1 d

0
Полиција упала у дворану: Умјесто коња дочекao их шок

Region

Policija upala u dvoranu: Umjesto konja dočekao ih šok

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

57

Suprug Lune Đogani prijavljen policiji: „Nemaju pametnija posla“

13

47

Haos na letu iz Španije: Pokušali mrtvu ženu da unesu u avion

13

43

Na VMA od danas zabranjene posjete pacijentima

13

28

Dodik: Predstavnici SDS-a i PDP-a u CIK-u potvrdili da su žalbe neutemeljene

13

22

Maja Marinković ostala bez honorara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner