Prijeteći mejlovi stigli u slovenačke škole, neke evakuisane

Nakon Republike Srpske, nekoliko osnovnih i srednjih škola širom Slovenije primilo je mejlove sa bezbjednosnim prijetnjama, a pojedine su preventivno evakuisane, saopštila je policija.

Do sada prikupljeni podaci ukazuju da je riječ o generičkim prijetnjama, bez konkretne operativne opasnosti. Policija je ocijenila da situacija nosi mali rizik i da nema potrebe za dodatnom uzbunom.

Tokom jučerašnjeg dana u brojnim školama u BiH stigle su prijeteće poruke zbog čega su škole evakuisane, a policija je vršila protivdiverzione preglede.