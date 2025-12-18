Logo
Otkrivena legionela u vrtiću, objekat hitno zatvoren

18.12.2025

11:32

Откривена легионела у вртићу, објекат хитно затворен
Foto: ATV

Jedan zagrebački vrtić od danas je privremeno zatvoren nakon što je u sistemu tople vode pronađeno prisustvo bakterije legionele.

Vrtić je privremeno zatvoren da bi se sprovele sve potrebne mjere koje propisuje Zavod za javno zdravlje i druge nadležne institucije, prenosi hrvatski portal Danas.

Iz vrtića su, kažu, naveli da se legionela ne prenosi konzumiranjem vode, već udisanjem aerosola. Tvrde i da nije zabilježen ni jedan slučaj oboljenja kod djece i među zaposlenima. 

Banja Luka

Ponovo udar na džepove roditelja u Banjaluci: Novi stres

Legionela je rod bakterija koje uzrokuju ozbiljnu upalu pluća (legionarska bolest) ili blagu bolest sličnu gripu (Pontiac groznica), a širi se udisanjem aerosola (sitnih čestica vode) iz vještačkih vodenih sistema (klimatizacija, cijevi) gdje se bakterije razmnožavaju.

Ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, a liječi se antibioticima, pri čemu je prevencija ključna održavanjem kvaliteta vode i temperature.

Hrvatska

Zagreb

legionela

