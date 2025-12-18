Otkrivena legionela u vrtiću, objekat hitno zatvoren

18.12.2025
11:32
Komentari:0
Jedan zagrebački vrtić od danas je privremeno zatvoren nakon što je u sistemu tople vode pronađeno prisustvo bakterije legionele.
Vrtić je privremeno zatvoren da bi se sprovele sve potrebne mjere koje propisuje Zavod za javno zdravlje i druge nadležne institucije, prenosi hrvatski portal Danas.
Iz vrtića su, kažu, naveli da se legionela ne prenosi konzumiranjem vode, već udisanjem aerosola. Tvrde i da nije zabilježen ni jedan slučaj oboljenja kod djece i među zaposlenima.
Legionela je rod bakterija koje uzrokuju ozbiljnu upalu pluća (legionarska bolest) ili blagu bolest sličnu gripu (Pontiac groznica), a širi se udisanjem aerosola (sitnih čestica vode) iz vještačkih vodenih sistema (klimatizacija, cijevi) gdje se bakterije razmnožavaju.
Ne prenosi se s čovjeka na čovjeka, a liječi se antibioticima, pri čemu je prevencija ključna održavanjem kvaliteta vode i temperature.
