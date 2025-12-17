Zahtjev za ukidanje sankcija Dodiku na stolu Vlade Slovenije

Izvor:
Slovenačka nacionalna stranka, čiji je predsjednik Zmago Jelinčič Plemeniti, uputila je Vladi Slovenije inicijativu da, po ugledu na SAD, ukine sankcije predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.
U inicijativi se navodi da Vlada Slovenije ponovo procijeni i sveobuhvatno ispita sankcije i restriktivne mjere koje je Republika Slovenija uvela Republici Srpskoj i njenom tadašnjem predsjedniku Miloradu Dodiku.
"U međunarodnom okruženju došlo je do značajnih promjena u pristupu situaciji u BiH, posebno dešavanjima u Republici Srpskoj. Neki ključni međunarodni akteri su procijenili da kontinuirano insistiranje na sankcijama ne doprinosi stabilnosti, već može čak i produbiti političke tenzije u određenim okolnostima", ističe se u inicijativi.
Takva promjena u razmišljanju, dodaje se, zasniva se na procjeni da su u Republici Srpskoj preduzeti određeni koraci koji smanjuju rizik od daljeg pogoršanja situacije i omogućavaju drugačiji, konstruktivniji pristup.
"Svrha ovog pristupa nije nagrađivanje pojedinaca ili politika, već stvaranje uslova u kojima se tenzije smiruju, politički procesi normalizuju, a istovremeno se otvara prostor za ekonomsku i institucionalnu saradnju", naglašava se u obrazloženju inicijative Slovenačke nacionalne stranke.
Vlada Slovenije uvela je 11. septembra sankcije tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Ova odluka podrazumijeva zabranu ulaska u Sloveniju.
