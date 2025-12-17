Zahtjev za ukidanje sankcija Dodiku na stolu Vlade Slovenije

Slovenačka nacionalna stranka, čiji je predsjednik Zmago Jelinčič Plemeniti, uputila je Vladi Slovenije inicijativu da, po ugledu na SAD, ukine sankcije predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

Slovenačka nacionalna stranka traži od Vlade Slovenije da ukine sankcije Dodiku

U inicijativi se navodi da Vlada Slovenije ponovo procijeni i sveobuhvatno ispita sankcije i restriktivne mjere koje je Republika Slovenija uvela Republici Srpskoj i njenom tadašnjem predsjedniku Miloradu Dodiku.

"U međunarodnom okruženju došlo je do značajnih promjena u pristupu situaciji u BiH, posebno dešavanjima u Republici Srpskoj. Neki ključni međunarodni akteri su procijenili da kontinuirano insistiranje na sankcijama ne doprinosi stabilnosti, već može čak i produbiti političke tenzije u određenim okolnostima", ističe se u inicijativi.

Takva promjena u razmišljanju, dodaje se, zasniva se na procjeni da su u Republici Srpskoj preduzeti određeni koraci koji smanjuju rizik od daljeg pogoršanja situacije i omogućavaju drugačiji, konstruktivniji pristup.

Ekonomija Putarina besplatna: Otvorena nova dionica Koridora u BiH

"Svrha ovog pristupa nije nagrađivanje pojedinaca ili politika, već stvaranje uslova u kojima se tenzije smiruju, politički procesi normalizuju, a istovremeno se otvara prostor za ekonomsku i institucionalnu saradnju", naglašava se u obrazloženju inicijative Slovenačke nacionalne stranke.

Vlada Slovenije uvela je 11. septembra sankcije tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Ova odluka podrazumijeva zabranu ulaska u Sloveniju.