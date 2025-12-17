Logo
Preokret u slučaju ubistva Aleša Šutara - oca koji je branio sina

ATV

17.12.2025

16:50

Преокрет у случају убиства Алеша Шутара - оца који је бранио сина
Foto: Dolenjski list/X

Nakon što je prošle sedmice iz istražnog zatvora pušten 21-godišnjak koji je bio osumnjičen da je u Novom Mestu ubio 48-godišnjeg Aleša Šutara, sada je, nakon kućnog pretresa, priveden drugi osumnjičeni.

Iz tužilaštva su potvrdili da mu je određen istražni zatvor, prenosi RTV Slovenija.

veljko belivuk sc yt privatna arhiva

Hronika

Isplivao uznemirujući snimak zlodjela vojnika Veljka Belivuka

Okružno državno tužilaštvo u Novom Mestu podnijelo je sudu prijedlog za izdavanje naloga za kućni i lični pretres drugog osumnjičenog u slučaju Šutar, na osnovu informacija prikupljenih tokom krivične istrage, a koje proizlaze iz iskaza šest svjedoka koji su svjedočili pod zakletvom pred sudom.

Kućni pretres je sproveden, a osumnjičeni je tom prilikom uhapšen.

Sud je potom prihvatio prijedlog tužilaštva i odredio mu istražni zatvor, saopštilo je novomeško tužilaštvo.

Kriv rođak prvog osumnjičenog?

Prema navodima medija, više svjedoka je tokom ispitivanja pred sudijom izjavilo da Šutara nije udario 21-godišnjak, već njegov 20-godišnji rođak.

Prostor ispred lokala u kojem je došlo do tragičnog događaja nije pokriven nadzornim kamerama, pa ne postoji snimak smrtonosnog napada, naveli su iz tužilaštva.

Gripa toplomjer

Zdravlje

Zatvaraju se škole - supergrip sve više hara

Prema do sada poznatim podacima, događaj ispred lokala nije snimio nijedan od prisutnih.

Prvi osumnjičeni, 21-godišnjak koji je ubrzo nakon napada bio pritvoren zbog sumnje da je ispred lokala u Novom Mestu usmrtio 48-godišnjeg Aleša Šutara, pušten je na slobodu prošlog petka.

U tužilaštvu ističu da su prve informacije prikupljene na mjestu događaja i u roku od 48 sati nakon njega ukazivale na to da je za krivično djelo odgovoran upravo on.

Od svih obavještenja koja su tada prikupili od osoba prisutnih na mjestu događaja, samo je jedna službena policijska zabilješka ukazivala na mogućnost da je odgovoran drugi počinilac.

Pustili 21-godišnjaka

Sredinom novembra novomeško okružno tužilaštvo zaprimilo je dopunu krivične prijave iz koje je proizašlo da je policija od više osoba dobila informacije da u istražnom zatvoru nije osoba koja je zadala smrtonosni udarac.

"Osnovana sumnja da je pritvoreni osumnjičeni osoba koja je kritičnog dana oštećenom zadala smrtonosni udarac, nakon ispitivanja svih svjedoka nije se potvrdila, već se smanjila", objasnili su u tužilaštvu razloge zbog kojih je 21-godišnjak pušten iz pritvora.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Iz Amerike smo dobili strategiju koja obećava

Istovremeno naglašavaju da, uprkos ukidanju istražnog zatvora za prvog osumnjičenog, krivična istraga protiv njega još nije završena.

"Očekujemo vještačko mišljenje Instituta za sudsku medicinu o vrsti i težini povreda, uzroku smrti preminulog, kao i dodatno naloženo vještačenje. Nakon što sud zaprimi oba vještačka nalaza i po okončanju istrage predmet proslijedi tužilaštvu na dalje postupanje, biće donijeta odgovarajuća državno-tužilačka odluka“, poručili su iz tužilaštva, prenosi "Indeks".

Branio sina

Podsjećamo, 48-godišnji Aleš Šutar nasmrt je pretučen kada je pokušao da zaštiti svog sina.

On je brutalno pretučen ispred lokala u centru Novog Mesta u Sloveniji.

Prema informacijama lokalnih medija, muškarac je došao po svog sina, kada ga je, čim je izašao iz automobila, napala grupa ljudi.

Navodno je sin pozvao oca da dođe po njega, jer su mu ti mladići prijetili.

Slovenija

Aleš Šutar

Ubistvo

18

21

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

18

18

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

18

11

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

18

09

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

18

07

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

