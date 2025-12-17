Logo
S tržišta povučena hrana za dojenčad Aptamil AR1

17.12.2025

11:00

С тржишта повучена храна за дојенчад Аптамил АР1
Zbog utvrđene povećane prisutnosti bakterije Bacillus cereus, Državni inspektorat Hrvatske s tržišta je povukao Aptamil AR1, početnu hranu za dojenčad, proizvođača Nutricia Export BV iz Holandije, objavila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Riječ je isključivo o proizvodu od 400 g (hrana za posebne medicinske potrebe) s oznakom datuma upotrebe: 17.05.2026. i LOT: 111444865. Distributer proizvoda na tržištu RH je AWT International d.o.o.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Evropskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.

Hrana

bebe

povlačenje sa tržišta

Hrvatska

