Zaharova: Orban i Fico svjesni posljedica nepromišljenih poteza EU

Izvor:

SRNA

17.12.2025

10:55

Захарова: Орбан и Фицо свјесни посљедица непромишљених потеза ЕУ
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico razmatraju posledice nepromišljenih poteza Evrope u vezi sa pljenidbom zamrznutih ruskih sredstava, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je za "Radio Sputnjik" istakla da u vrijeme kada Orban, Fico i lideri slični njima dižu uzbunu i pokušavaju da probude javnost u Zapadnoj Evropi, ličnosti poput poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog čine sve da ne probude, pa čak i da dodatno uspavaju zapadnoevropsku javnost, naročito Poljsku, kako bi ostala u snu.

- Oni njima govore da se ne probude i da ne razmišljaju kritički, te da se ništa loše neće desiti i da će se stvari samo poboljšati - navela je Zaharova.

Prema njenim riječima, za trenutnu situaciju odgovorna je grupa ljudi koja je trenutno na najvišim evropskim funkcijama i koja je postavljena tamo kako bi osigurala da evropske sile više ne predstavljaju prijetnju saveznicima iz NATO-a kao što su SAD i Velika Britanija.

- Gdje je ta traka koja izbacuje ličnosti iz EU poput /predsjednika Evropske komisije/ Ursule fon der Lajen i /visokog predstavnika Unije za spoljnu politiku i bezbjednost/ Kaje Kalas? Gdje ih nalaze? Zašto i kako ti ljudi, koji nejasno shvataju pozitivno upravljanje Evropskom unijom, rade upravo suprotno - vuku, pa čak i guraju EU nizbrdo? - upitala je Zaharova.

EU i članice Grupe sedam /G7/ zamrzle su gotovo polovinu ruskih rezervi u stranim valutama, odnosno oko 300 milijardi evra, nakon početka ruske specijalne operacije u Ukrajini.

Oko 200 milijardi evra i dalje je blokirano na evropskim računima, najviše u centralnom depozitaru Evroklir u Belgiji.

Evropska komisija i dalje pokušava da dobije saglasnost članica EU da se ta sredstva upotrijebe za finansiranje ratnih dejstava ukrajinske vojske.

Iz Kremlja su u više navrata upozoravali da će bilo kakav pokušaj pljenidbe ruskih sredstava predstavljati krađu i kršenje međunarodnog prava.

12

15

Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

12

08

Posna torta za Nikoljdan: Sve domaćice je spremaju po ovom receptu

12

00

Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

11

45

Edin Džeko završava svoju epizodu u Fiorentini

11

44

Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

