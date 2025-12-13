Fico: Srbija bolje pripremljena od Ukrajine za članstvo u EU

Srbija i Crna Gora su mnogo bolje pripremljene za članstvo u EU od Ukrajine, ali se stalno suočavaju sa novim političkim zahtjevima, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

Fico je istakao da nije realno pristupanje Ukrajine EU u doglednoj budućnosti, a kao dobro pripremljenu za proširenje je naveo i Albaniju.

Napomenuo je da bi članstvo Kijeva u EU zahtijevalo jednoglasno odobrenje svih članica, a velike zemlje bile bi prve koje bi ga blokirale.

Slovački premijer je kritikovao i visok nivo korupcije u Ukrajini, ukazujući na desetine milijardi evra koje je EU već izdvojila.

On je još jednom ponovio da ne želi da učestvuje u planovima za izdvajanje novih sredstava za vojnu opremu, te da obećava da će na sastancima Evropskog savjeta blokirati sve finansijske odluke usmjerene na kupovinu oružja za Kijev.