Suđenje Brajanu Volšu u završnici: Pred porotom tri opcije

Porota na suđenju Brajanu Volšu, ocu troje d‌jece koji je optužen za ubistvo i rasparčavanje tijela svoje supruge Ane Volš srpskog porijekla, nastaviće vijećanje u poned‌jeljak nakon što je u petak provela više od tri sata razmatrajući slučaj, prenosi Si-en-en.

Porota nastavlja vijećanje u poned‌jeljak

Tri moguće presude u slučaju Volš

Tužilaštvo tvrdi da je ubistvo planirano

Odbrana negira postojanje dokaza i motiva

Tijelo Ane Volš još nije pronađeno

Suđenje je u petak, 12. decembra, ušlo u završnu fazu, kada je sudija Dijana Frenijer dala instrukcije poroti da mogu donijeti presudu za ubistvo drugog stepena, a ne samo za ubistvo prvog stepena, koje uključuje element predumišljaja, kako je tražio tužilac.

U dokumentu se od porotnika traži da jednoglasno donesu odluku i provjere jednu od tri presude – nije kriv, kriv po optužnici za ubistvo prvog stepena ili kriv za ubistvo drugog stepena, prenosi CNN.

Tvrdnje tužilaštva

Tužioci su tokom iznošenja završnih riječi rekli poroti da je Brajan Volš planirao ubistvo, takođe tvrdeći da su njegovi postupci nakon njene smrti pokazali da je bio "hladan i proračunat".

Prema tvrdnjama tužilaštva, Brajan Volš je ubio i rastavio tijelo svoje supruge, a zatim je njene ostatke odložio u kontejnerima.

Tužilaštvo je u završnoj riječi navelo da je „protivno zdravom razumu“ da je Ana neočekivano umrla.

Tužilaštvo je takođe tvrdilo da je Brajan Volš bio svjestan afere svoje žene sa Vilijamom Fastouom i da je namamio Anu u lažni osjećaj sigurnosti oko Novogodišnje noći dok je planirao njenu smrt.

Stav odbrane

Međutim, odbrana je rekla da nema dokaza da je Volš planirao ubistvo svoje žene, ponavljajući argument da ju je Volš pronašao mrtvu u njihovom krevetu, a da je smrt nastupila iz nepoznatog razloga.

Odbrana je u završnom obraćanju poroti ukazala na nedostatak motiva i dokaza, a advokat odbrane Lari Tipton rekao je da nema naznaka da je Brajan Volš vidio tekstualne poruke između Ane i Fastoua.

Digitalni i materijalni dokazi

Istraga je otkrila da su na njegovim uređajima postojale pretrage interneta 1. januara 2023. godine, uključujući fraze poput „najbolji način za uništavanje tijela“, „koliko vremena mora proći da bi neko nestao da bi ga naslijedili“ i „najbolji način da se unište dijelovi tijela nakon ubistva“, navode tužioci.

Dokazi koji su izloženi tokom suđenja uključuju snimke nadzornih kamera koje prikazuju Brajana Volša kako kupuje alatke i druge potrepštine, uključujući testeru, nož, čekić, rukavice i druge proizvode u "Lowe’s" prodavnici 1. januara 2023. godine, a ukupna vrijednost kupovine bila je 462 dolara.

Takođe, pronađeni su krvavi predmeti u kontejnerima, uključujući testeru i komadić tepiha, a DNK analiza povezala ih je sa Anom Volš.

Moguće kazne

Volšu prijeti doživotna robija bez mogućnosti uslovnog otpusta ako bude osuđen za ubistvo prvog stepena, odnosno smrt svoje supruge.

Mogao bi da stekne pravo na uslovni otpust nakon nekoliko godina ako bude osuđen za ubistvo drugog stepena.

Prošlog mjeseca se izjasnio krivim po blažim optužbama i suočava se sa do 10 godina zatvora zbog obmanjivanja policije – mada bi ta kazna mogla biti povećana do 20 godina ako bude osuđen za ubistvo.

Slučaj bez pronađenog tijela

Volš je optužen da je ubio svoju 39-godišnju ženu oko Nove godine 2023, a tijelo Ane Volš još nije pronađeno.