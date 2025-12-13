Erdogan: Mir je nadohvat ruke

Izvor:
SRNA
13.12.2025
18:30
Komentari:0
Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da želi da razgovara sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o planu za rješavanje sukoba u Ukrajini.
- Razgovaraćemo o mirovnom planu i sa predsjednikom SAD Trampom, ako je moguće. Mir je nadohvat ruke, vidimo ga - rekao je Erdogan i Trampovu inicijativu opisao kao pozitivnu intervenciju.
Erdogan je naveo da je o mirovnim naporima razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Ašhabadu.
Erdogan je naglasio potrebu da se osigura bezbjednost plovidbe u Crnom moru koje, kako je naveo, ne smije biti korišćeno za obračun.
- Ni Ukrajina ni Rusija neće imati koristi od takvih poremećaja - rekao je turski predsjednik novinarima.
Iz kabineta turskog lidera juče je saopšteno da je tokom sastanka sa Putinom izrazio spremnost Ankare da bude domaćin pregovora o Ukrajini u bilo kom formatu.
Sjedinjene države od sredine novembra promovišu novi mirovni plan za Ukrajinu.
Putin je 2. decembra u Kremlju primio američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera. Posjeta američkih predstavnika Rusiji bila je povezana sa raspravom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.
