Erdogan: Mir je nadohvat ruke

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da želi da razgovara sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o planu za rješavanje sukoba u Ukrajini.

- Razgovaraćemo o mirovnom planu i sa predsjednikom SAD Trampom, ako je moguće. Mir je nadohvat ruke, vidimo ga - rekao je Erdogan i Trampovu inicijativu opisao kao pozitivnu intervenciju.

Erdogan je naveo da je o mirovnim naporima razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Ašhabadu.

Erdogan je naglasio potrebu da se osigura bezbjednost plovidbe u Crnom moru koje, kako je naveo, ne smije biti korišćeno za obračun.

- Ni Ukrajina ni Rusija neće imati koristi od takvih poremećaja - rekao je turski predsjednik novinarima.

Iz kabineta turskog lidera juče je saopšteno da je tokom sastanka sa Putinom izrazio spremnost Ankare da bude domaćin pregovora o Ukrajini u bilo kom formatu.

Sjedinjene države od sredine novembra promovišu novi mirovni plan za Ukrajinu.

Putin je 2. decembra u Kremlju primio američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Trampovog zeta Džareda Kušnera. Posjeta američkih predstavnika Rusiji bila je povezana sa raspravom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.