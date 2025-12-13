Eksplozija u kući u Hejvordu, šestoro povrijeđeno

Nadzorne kamere zabilježile su trenutak masivne eksplozije koja je u četvrtak potresla grad Hejvard u Kaliforniji, ostavljajući iza sebe ruševine i najmanje šest povrijeđenih osoba.

Vjeruje se da je uzrok nesreće oštećeni podzemni plinovod, prenijeli su američki mediji pozivajući se na informacije iz kompanije Pacific Gas and Electric.

Video snimak sa kamere na ulaznim vratima (doorbell camera) jedne od obližnjih kuća uhvatio je trenutak katastrofe. Na snimku se prvo vidi zasljepljujući bijeli bljesak, nakon kojeg slijedi silovita detonacija.

Nekoliko trenutaka kasnije, vidi se gust dim koji kulja iz mjesta eksplozije, dok se u pozadini čuju sirene hitnih službi i panični uzvici: “Morate izaći iz kuće”.

Vatrogasna služba okruga Alameda saopštila je da su primili poziv i uputili ekipe na teren u 09:38 sati po lokalnom vremenu. Dolaskom na mjesto nesreće, vatrogasci su zatekli prizore potpunog uništenja.

Zvaničnici su potvrdili da su u eksploziji uništena tri objekta – dvije stambene kuće i jedan objekat koji je služio kao radionica. Vatrogasci su pretraživali ugljenisane ostatke objekata kako bi bili sigurni da nema zarobljenih žrtava.

Svih šest osoba koje su povrijeđene u ovom incidentu prevezeno je u obližnje bolnice.