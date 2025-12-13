Logo
Large banner

Drama u Njemačkoj: Muškarac nožem povrijedio ženu i njeno četvoro djece

Izvor:

SRNA

13.12.2025

17:13

Komentari:

0
Драма у Њемачкој: Мушкарац ножем повриједио жену и њено четворо дјеце
Foto: Pixabay

Dvadesetšestogodišnja žena i njeno četvoro djece teško su povrijeđeni kada ih je jutros u stanu nožem napao muškarac u Bergkamenu u njemačkoj regiji Ruhr.

Istražioci su naveli da je osumnjičeni prvo napao majku, zatim i njena tri sina u dobi od tri, pet i sedam godina, te osmogodišnju djevojčicu.

Sve žrtve zadobile su teške povrede i prevezene su u bolnicu, piše Velt.

Policija sumnja da je napadač dvadesetogodišnjak, poznanik žene koju je povrijedio.

Osumnjičeni je pobjegao nakon napada koji se dogodio jutros oko 5.30 časova i za njim je pokrenuta potraga.

Napad je okvalifikovan kao kao pokušaj ubistva, a okolnosti i motivi još se utvrđuju.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

napad nožem

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Svijet

Zaharova: Neka EU izađe iz UN ako joj smetaju Rusi

4 h

0
Отварање тунела Коралм у Аустрији

Svijet

Istorijski korak u Austriji: Otvoren tunel dug 33 km za bržu konekciju sa Jadranom

4 h

0
САД извршиле упад на кинески брод на рути за Иран?

Svijet

SAD izvršile upad na kineski brod na ruti za Iran?

4 h

0
Хеликоптер

Svijet

Kriminalna mreža koristila helikoptere za šverc hašiša

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Velika tuča u Eliti: Pobili se Aneli i Luka

19

58

Suđenje Brajanu Volšu u završnici: Pred porotom tri opcije

19

50

Preminuo Bora Mercedes

19

46

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija

19

40

Svjedočenje Garde o ratnim danima sabrana u monografiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner