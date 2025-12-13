Drama u Njemačkoj: Muškarac nožem povrijedio ženu i njeno četvoro djece

Dvadesetšestogodišnja žena i njeno četvoro djece teško su povrijeđeni kada ih je jutros u stanu nožem napao muškarac u Bergkamenu u njemačkoj regiji Ruhr.

Istražioci su naveli da je osumnjičeni prvo napao majku, zatim i njena tri sina u dobi od tri, pet i sedam godina, te osmogodišnju djevojčicu.

Sve žrtve zadobile su teške povrede i prevezene su u bolnicu, piše Velt.

Policija sumnja da je napadač dvadesetogodišnjak, poznanik žene koju je povrijedio.

Osumnjičeni je pobjegao nakon napada koji se dogodio jutros oko 5.30 časova i za njim je pokrenuta potraga.

Napad je okvalifikovan kao kao pokušaj ubistva, a okolnosti i motivi još se utvrđuju.