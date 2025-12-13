Kriminalna mreža koristila helikoptere za šverc hašiša

Španska policija razbila je kriminalnu bandu koja je koristila helikoptere za šverc hašiša iz Maroka.

Portparol Civilne garde Gonzalo Lopez rekao je da su helikopteri, koji su mogli da nose između 500 i 900 kilograma droge, letjeli preko Mediterana do južne Španije, gdje je hašiš zatim transportovan drumom u druge dijelove Evrope.

Zaplijenjen je jedan helikopter u izolovanom skladištu, zajedno sa 657 kilograma hašiša, pet komada vatrenog oružja, gotovinom i vozilima u racijama u provincijama Malaga, Almerija i Mursija.

Šestoro osumnjičenih je pritvoreno zbog sumnje na trgovinu drogom, pripadnost kriminalnoj organizaciji i posjedovanje vatrenog oružja.

Policija nije saopštila kada se operacija, nazvana "Điro", odvijala.

"Rijetko se helikopteri koriste za šverc droge, ali kriminalne bande povremeno pokušavaju. Helikoptere je lako otkriti, a teško kupiti na crnom tržištu", rekao je neimenovani policijski izvor za Rojters.

U operaciji su učestvovale i marokanske, belgijske i švedske agencije za sprovođenje zakona.

Ranije ove godine, španska policija je razbila kriminalne grupe koje su koristile dronove za transport droge iz Maroka u Španiju.

Geografski položaj Španije čini je ključnom ulaznom tačkom za hašiš u Evropu, uglavnom iz Maroka, i kokain koji se švercuje iz Latinske Amerike. Hašiš se obično švercuje morem brzim čamcima ili džet-skijama.