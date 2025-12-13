Logo
Amerika ukida sankcije na izvoz bjeloruskog kalijuma

Izvor:

SRNA

13.12.2025

14:08

Komentari:

0
Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума
Foto: Brett Sayles/Pexels

Specijalni izaslanik SAD za Bjelorusiju Džon Koul najavio je da će američke vlasti ukinuti sankcije na izvoz bjeloruskog kalijuma, objavila je novinska agencija Belta.

Koul je rekao da će sankcije biti odmah ukinute u skladu sa naređenjima predsjednika

SAD Donalda Trampa.

"Ovo je pozitivan razvoj događaja za Bjelorusiju", rekao je Koul nakon dvodnevnih razgovora u Minsku sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom.

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp najavio kopnene udare na ciljeve u Latinskoj Americi

Koul je istakao da je sa Lukašenkom razgovarao i o pitanju Ukrajine i Venecuele, kao i o načinima normalizacije odnosa Vašingtona i Minska.

"Razgovor je bio veoma dobar", ocijenio je Koul.

Tagovi:

Amerika

Bjelorusija

Donald Tramp

