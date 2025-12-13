Kakva nas nedjelja očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će u prvom dijelu dana preovladavti hladno i oblačno vrijeme, a kasnije se očekuju sunčani periodi, uglavnom u višim krajevima, dok će najtoplije biti na jugu.

Ujutru se očekuju česta magla i niska oblačnost koja se ponegdje može zadržati i duže, a moguća je o rosulja, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar.

Društvo Najavljena neočekivana promjena vremena

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do četiri, na jugu do šest, a dnevna od dva do devet, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeološkog zavoda, po kotlinama i uz riječne tokove danas preovladava maglovito vrijeme, prisutna je i niska oblačnost, dok je u ostalim krajevima sunčano.