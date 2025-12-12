Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se nastavlja hladnije i pretežno oblačno vrijeme, uz sunačne intervale, dok će u Hercegovini biti sunčano i najtoplije, uveče uz prolaznu oblačnost.

Uz rijeke i po kotlinama biće magla i niska oblačnost, koja će se ponegdje i duže zadržati, uz hladnije vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, na jugu tokom jutra umjerena, na udare i pojačana bura, a u nastavku dana vjetar u slabljenju.

Minimalna temperatura vazduha kretaće se od minus tri do četiri, a maksimalna od dva do 15 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je sunčano, samo je po kotlinama i uz riječne tokove preovladavala magla ili niska oblačnost, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Čemerno nula, Kalinovik, Sokolac, Bugojno, Drvar i Sarajevo dva, Novi Grad, Srbac i Šipovo tri, Mrkonjić Grad, Prijedor, Rudo, Foča, Han Pijesak i Zenica četiri, Višegrad, Ribnik i Sanski Most šest, Kneževo i Mrakovica sedam, Gacko i Bihać osam, Banjaluka, Bijeljina i Srebrenica devet, Bileća 10, Doboj, Livno i Tuzla 11, Mostar 15 i Trebinje 16 stepeni Celzijusovih.