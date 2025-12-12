Logo
Kardiolog tvrdi da je ovo najbolja večera za zdravlje srca

Izvor:

Indeks

12.12.2025

14:08

Кардиолог тврди да је ово најбоља вечера за здравље срца
Foto: pexels

Održavanje zdravlja srca uveliko zavisi od prehrane, uz genetiku i navike poput izbjegavanja cigareta, smanjenja stresa i redovnog kretanja. Kardiolog Kunal Lal naglašava da je najvažnije birati namirnice koje su stvarno dobre za srce.

"Važno je da hrana koju jedemo bude zdrava za srce. Cilj je slijediti prehranu s malo natrijuma, trans masti i zasićenih masti, kako bismo smanjili rizike poput visokog holesterola, povišenog pritiska ili kardiovaskularnih bolesti", rekao je on. Tek kada se te preporuke primijene na tanjiru, može se vidjeti kako izgleda obrok koji podržava zdravlje srca.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Zagađen vazduh u Banjaluci i Republici Srpskoj zabrinjavajući

Prema dr Lalu, jedna od najboljih večera za zdravlje srca je pečeni losos s dimljenim slanutkom i zelenim lisnatim povrćem. Ovaj obrok kombinuje zdrave masti, niži udio natrijuma, vlakna i nutritivno bogate biljne namirnice. Dr Lal ističe ovu večeru jer pruža ravnotežu ključnih sastojaka i pokazuje kako praktično izgleda zdrava večera koju je lako pripremiti kod kuće.

Losos je posebno koristan jer je bogat omega-3 masnim kiselinama. Lal objašnjava da je "riba bogata omega-3 masnoćama izvrstan dodatak prehrani zbog svoje poznate sposobnosti snižavanja triglicerida u tijelu". Omega-3 masnoće takođe mogu pomoći u smanjenju upale, što može usporiti proces začepljenja arterija i povoljno uticati na krvni pritisak, holesterol, inzulinsku rezistenciju i trigliceride.

Пеглање

Savjeti

Najjednostavniji trik za čišćenje i najprljavije pegle

Ovaj obrok sadrži i relativno malo natrijuma, a dr Lal upozorava: "Natrijuma je tihi ubica u prehrani, a njegovo smanjivanje uvelike poboljšava zdravlje srca." Okus se postiže začinima i biljem umjesto solju, dok slanutak i kelj dodaju vrijedna vlakna. Lal naglašava da je "prehrana bogata vlaknima važna jer može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti smanjujući LDL kolesterol i krvni pritisak".

Kako bi se ideje iz ovog obroka primijenile na svakodnevnu prehranu, dr Lal potiče uključivanje više povrća, izgradnju uravnoteženog tanjira i korištenje zdravih masnoća poput maslinovog ulja. Takođe, preporučuje dodavanje okusa bez soli, na primjer citrusima, začinskim biljem i začinima. Takve male, ali dosljedne promjene mogu znatno pridonijeti dugoročnom zdravlju srca.

