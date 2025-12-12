Ovo je jasan znak da vam je jetra bolesna

Broj prijevremenih smrti uzrokovanih bolestima jetre porastao je za oko 42 odsto od 2001. do 2023. godine.

Ovo su upozorenja koje mogu ukazivati na oboljenje jetre i zbog kojih je neophodno odmah potražiti medicinsku pomoć.

Bolesti jetre postaju sve češće širom svijeta. Zbog toga stručnjaci insistiraju na širenju svijesti o simptomima bolesti jetre i o promjenama u ishrani koje mogu poboljšati zdravlje.

Simptomi bolesti jetre

Bolesti jetre mogu nastati zbog različitih životnih navika i zdravstvenih stanja, uključujući alkoholnu bolest jetre, masnu jetru i hepatitis.

Rani znaci bolesti jetre često su suptilni ili potpuno odsutni.

Kada se pojave, mogu uključivati:

opšti osjećaj slabosti i nelagodnosti

paukolike vene oko struka

bol ili osjetljivost ispod desnog rebarnog luka

crvenilo i mrlje na dlanovima

Svjetsko udruženje za jetru napominje da simptomi ne moraju uvijek jasno pokazivati da li je jetra zdrava ili ne. Kako bolest napreduje, moguće je da se pojave: žutica, mučnina, gubitak apetita, svrab kože i smanjen libido.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi da se simptomi najčešće javljaju tek kada je jetra već ozbiljno oštećena i izmijenjena, što se naziva ciroza.

Crvene zastavice bolesti jetre

Sljedeći simptomi smatraju se hitnim znakovima upozorenja i zahtijevaju odlazak u bolnicu bez odlaganja.

povraćanje krvi

osjećaj da ne možete udahnuti dovoljno vazduha

vrlo tamna, crna ili katranasta stolica

neuobičajena konfuzija ili pospanost

žutica, naročito ako vam se pojavljuje prvi put

Promjene koje možete uvesti radi očuvanja jetre

Ako ste zabrinuti zbog zdravlja jetre i želite da uradite sve što možete kako biste je očuvali, korisno je razmotriti savjete dr Angad Dilona, koji je za magazin "Stajlist" izdvojio nekoliko ključnih navika.

Dr Dilona ističe da su redovna fizička aktivnost i izbjegavanje svakodnevnog konzumiranja alkohola među najvažnijim navikama.

Jedan od njenih najjednostavnijih savjeta je: započnite dan kafom. Pozivajući se na istraživanja, ona navodi da umjerena konzumacija kafe može smanjiti rizik od upale jetre i ciroze.

Takođe preporučuje drastično smanjenje unosa ultra-prerađene hrane, jer je to, prema njenim riječima, "jedna od najboljih stvari koje možete da uradite za svoju jetru”, kao i uvođenje fermentisane hrane.

"Povremena poslastica vam neće narušiti zdravlje, ali izgraditi ishranu na cjelovitim, neprerađenim namirnicama jedna je od najboljih odluka za zaštitu jetre”, zaključila je dr Dilona, prenosi "Nova".