Logo
Large banner

Ovo je jasan znak da vam je jetra bolesna

Izvor:

Nova.rs

12.12.2025

13:35

Komentari:

0
Ово је јасан знак да вам је јетра болесна

Broj prijevremenih smrti uzrokovanih bolestima jetre porastao je za oko 42 odsto od 2001. do 2023. godine.

Ovo su upozorenja koje mogu ukazivati na oboljenje jetre i zbog kojih je neophodno odmah potražiti medicinsku pomoć.

Вакцина

Zdravlje

Amerikanci izdaju upozorenje ''crna kutija'' na vakcine protiv korone?

Bolesti jetre postaju sve češće širom svijeta. Zbog toga stručnjaci insistiraju na širenju svijesti o simptomima bolesti jetre i o promjenama u ishrani koje mogu poboljšati zdravlje.

Simptomi bolesti jetre

Bolesti jetre mogu nastati zbog različitih životnih navika i zdravstvenih stanja, uključujući alkoholnu bolest jetre, masnu jetru i hepatitis.

Rani znaci bolesti jetre često su suptilni ili potpuno odsutni.

Kada se pojave, mogu uključivati:

  • opšti osjećaj slabosti i nelagodnosti
  • paukolike vene oko struka
  • bol ili osjetljivost ispod desnog rebarnog luka
  • crvenilo i mrlje na dlanovima

Svjetsko udruženje za jetru napominje da simptomi ne moraju uvijek jasno pokazivati da li je jetra zdrava ili ne. Kako bolest napreduje, moguće je da se pojave: žutica, mučnina, gubitak apetita, svrab kože i smanjen libido.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi da se simptomi najčešće javljaju tek kada je jetra već ozbiljno oštećena i izmijenjena, što se naziva ciroza.

Crvene zastavice bolesti jetre

Sljedeći simptomi smatraju se hitnim znakovima upozorenja i zahtijevaju odlazak u bolnicu bez odlaganja.

  • povraćanje krvi
  • osjećaj da ne možete udahnuti dovoljno vazduha
  • vrlo tamna, crna ili katranasta stolica
  • neuobičajena konfuzija ili pospanost
  • žutica, naročito ako vam se pojavljuje prvi put
  • Promjene koje možete uvesti radi očuvanja jetre

Ako ste zabrinuti zbog zdravlja jetre i želite da uradite sve što možete kako biste je očuvali, korisno je razmotriti savjete dr Angad Dilona, koji je za magazin "Stajlist" izdvojio nekoliko ključnih navika.

Dr Dilona ističe da su redovna fizička aktivnost i izbjegavanje svakodnevnog konzumiranja alkohola među najvažnijim navikama.

slot aparati kocka pixabay

Hronika

Prokockao pare pa počeo da lupa po kasinu

Jedan od njenih najjednostavnijih savjeta je: započnite dan kafom. Pozivajući se na istraživanja, ona navodi da umjerena konzumacija kafe može smanjiti rizik od upale jetre i ciroze.

Takođe preporučuje drastično smanjenje unosa ultra-prerađene hrane, jer je to, prema njenim riječima, "jedna od najboljih stvari koje možete da uradite za svoju jetru”, kao i uvođenje fermentisane hrane.

"Povremena poslastica vam neće narušiti zdravlje, ali izgraditi ishranu na cjelovitim, neprerađenim namirnicama jedna je od najboljih odluka za zaštitu jetre”, zaključila je dr Dilona, prenosi "Nova".

Podijeli:

Tagovi:

jetra

Bolest

simptomi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сушење одјеће

Svijet

Otac dvoje djece preminuo dok je širio veš

4 h

0
Школа у Мркоњићу добила нову директорку

Gradovi i opštine

Škola u Mrkonjiću dobila novu direktorku

4 h

0
Мариана Мијаиловић

Svijet

Cijela Evropa traga za Marianom Mijailović

4 h

0
Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Srbija

Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

4 h

0

Više iz rubrike

Американци издају упозорење ''црна кутија'' на вакцине против короне?

Zdravlje

Amerikanci izdaju upozorenje ''crna kutija'' na vakcine protiv korone?

3 h

0
Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

Zdravlje

Virus "supergripa" registrovan i u Rumuniji

4 h

0
Како препознати анемију код жена?

Zdravlje

Kako prepoznati anemiju kod žena?

5 h

0
Срчани удар ''удовица'' је најопаснији: Ако се не реагује одмах, исход је фаталан

Zdravlje

Srčani udar ''udovica'' je najopasniji: Ako se ne reaguje odmah, ishod je fatalan

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner