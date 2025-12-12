Logo
Virus "supergripa" registrovan i u Rumuniji

Tanjug

12.12.2025

12:20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији
Foto: Unsplash

Virus gripa A/H3N2, koga nazivaju i "supergrip", a koji cirkuliše već nekoliko mjeseci u evropskim zemljama i nekoliko zemalja istočne Azije otkriven je u Rumuniji, saopštio je rumunski Nacionalni institut za javno zdravlje (INSP).

Rizik od razvoja teške bolesti je visok za osobe starije od 65 godina, osobe sa metaboličkim, plućnim, kardiovaskularnim, neuromuskularnim i drugim postojećim hroničnim bolestima, trudnice, imunokompromitovane osobe i one koji žive u ustanovama za dugotrajnu njegu. Očekuje se da će vakcina nastaviti da pruža zaštitu od teškog oblika bolesti, objasnio je INSP u saopštenju za štampu, prenosi Ađerpres.

Respiratorni virusi, posebno grip, SARS-CoV-2 i RSV, vrše ogroman pritisak na zdravstvene sisteme širom Evrope tokom zime. U tipičnoj sezoni, grip uzrokuje do 50 miliona simptomatskih slučajeva i od 15.000 do 70.000 smrtnih slučajeva godišnje na evropskom kontinentu, objavio je Indipendent.

Sve starosne grupe su pogođene, iako d‌jeca imaju najveće stope infekcije i često su prva koja obole od bolesti i šire je u svojim domovima.

Procjenjuje se da do 20 odsto stanovništva oboli od gripa svake godine.

Ljekari u Evropi, Aziji i u Americi pozvali su građane da se vakcinišu i na taj način zaštite od virusa gripa, a vakcinacija je izuzetno važna za ranjivu kategoriju stanovništva jer ih štiti od težih oblika bolesti.

Tag:

virus

