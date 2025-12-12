Kako prepoznati anemiju kod žena?

Anemija nastaje kada u krvi nema dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca koja prenose kiseonik do tkiva.

Zbog toga tijelo počinje da radi sporije, a osoba oseća umor, slabost, vrtoglavicu i ubrzano disanje. Tegobe mogu da budu blage, ali i ozbiljne, posebno ako se uzrok ne prepozna na vrijeme.

Češće pogađa žene nego muškarce. Procjenjuje se da svaka treća žena u svijetu ima smanjen nivo hemoglobina, najčešće zbog gubitka gvožđa tokom menstruacije ili povećanih potreba u trudnoći.

Iako postoji više oblika anemije, kod žena se najčešće javljaju tri: uslijed nedostatka gvožđa, izazvana manjkom vitamina B12 i folne kiseline i anemija kod hroničnih bolesti.

Anemija uslijed nedostatka gvožđa

Ovo je najčešći oblik anemije kod žena, naročito u reproduktivnom dobu. Nastaje kada organizam nema dovoljno gvožđa za stvaranje hemoglobina, glavnog proteina koji prenosi kiseonik. Uzrok može da bude obilno menstrualno krvarenje, trudnoća, loša ishrana ili gubitak krvi. Simptomi su blijedilo, malaksalost, glavobolja, osećaj hladnoće i lupanje srca, prenosi Clevelandclinic.org.

Druga po učestalosti, ova anemija se javlja kada telo ne proizvodi dovoljno zdravih crvenih krvnih zrnaca jer nema dovoljno vitamina B12 ili folne kiseline. Razvija se postepeno i može da izazove trnjenje ruku i nogu, gubitak apetita, slabiju koncentraciju i promjenljivo raspoloženje. Čest uzrok su poremećaji varenja, smanjena apsorpcija vitamina ili restriktivne dijete.

Anemija kod hroničnih bolesti

Treći oblik obično pogađa žene sa dugotrajnim zapaljenjima, bolestima bubrega, jetre, štitne žlijezde ili autoimunim poremećajima. U ovom slučaju tijelo ima dovoljno gvožđa, ali ga ne koristi pravilno zbog hronične upale. Tegobe su slične kao kod drugih oblika – umor, slabost, blijedilo, ali terapija se usmjerava na liječenje osnovne bolesti, a ne samo na podizanje gvožđa.

Simptomi koje ne bi trebalo ignorisati

Umor koji traje duže od dvije ned‌jelje

Blijed ten i hladne ruke

Ubrzan rad srca

Kratak dah pri naporu

Vrtoglavica i glavobolje

Kako se postavlja dijagnoza

Dijagnoza se postavlja analizom krvi, najčešće kompletnom krvnom slikom. Ljekar provjerava broj crvenih krvnih zrnaca, nivo hemoglobina i hematokrita, a po potrebi i vrednosti gvožđa, vitamina B12 i folne kiseline.

Liječenje i prevencija

Terapija zavisi od uzroka. Kod manjka gvožđa, najčešće se propisuju dodaci ishrani i promena jelovnika. Ako je problem u vitaminima, neophodni su suplementi vitamina B12 i folne kiseline. Kod hroničnih bolesti potrebno je lečiti osnovno stanje.

Najbolja prevencija je uravnotežena ishrana: crveno meso, džigerica, spanać, mahunarke, jaja i integralne žitarice pomažu u održavanju zdravog nivoa gvožđa.