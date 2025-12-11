Kako izgleda bol u štitnoj žlijezdi i kada treba posjetiti ljekara?

Bol u štitnoj žlijezdi najčešće se osjeća kao tupa nelagodnost ili kao da nešto pritiska prednji dio vrata. Bol može da se širi i ka ušima i vilici. U većini slučajeva bol prati i uvećana štitna žlijezda, koja može biti veoma osjetljiva čak i na blag dodir.

Takođe može izazvati otežano gutanje ili oštar bol prilikom gutanja ili okretanja glave.

Simptomi bola u štitnoj žlezdi često se javljaju zajedno sa drugim tegobama, kao što su temperatura, groznica i bol u grlu. U zavisnosti od uzroka, može se javiti i:

anksioznost

tremor

lupanje srca

teškoće sa spavanjem

umor

slabost mišića

promjene u tjelesnoj težini

osjećaj toplote ili hladnoće

Kada posjetiti ljekara zbog bola u štitnoj žlijezdi?

Kada štitna žlijezda počne da boli, to je relativno redak simptom, ali može ukazivati na zdravstveno stanje koje zahtjeva liječenje kako bi se spriječile dugoročne komplikacije.

Britanski Nacionalni zdravstveni servis (NHS) preporučuje da se obratite svom izabranom ljekaru ako:

osjećate bilo kakav bol u grlu

imate kašalj, promuklost ili bol u grlu duže od 3 nedjelje

imate kvržicu u vratu

Ljekar će proceniti vaše simptome i može uraditi nekoliko testova, poput fizikalnog pregleda, laboratorijskih analiza krvi i ultrazvuka.

U nekim slučajevima, pacijent se upućuje specijalisti, poput endokrinologa ili otorinolaringologa. Na osnovu uzroka bola, zdravstveni tim će napraviti odgovarajući plan liječenja.

Šta uzrokuje bol u štitnoj žlijezdi?

Najčešći uzrok bola u štitnoj žlijezdi je subakutni tireoiditis - zapaljenje štitne žlijezde koje je obično izazvano virusnom, bakterijskom ili gljivičnom infekcijom.

Drugi oblici tireoiditisa koji mogu uzrokovati bol uključuju:

infektivni tireoiditis

radijacioni tireoiditis

tireoiditis nastao usljed povrede

krvarenje u štitnoj žlijezdi

U rijetkim slučajevima, bol u štitnoj žlijezdi može biti simptom raka štitne žlijezde

Kako se liječi bol u štitnoj žlijezdi?

Liječenje zavisi od uzroka.

Kod tireoiditisa, ljekar može prepisati lijekove za smanjenje upale i bola, uključujući nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL), analgetike i kortikosteroide.

Liječenje raka štitne žlijezde može uključivati operaciju, radioterapiju i ciljane terapije.

Vaš zdravstveni tim će određivati najbolji plan liječenja u skladu sa uzrokom bola u štitnoj žlijezdi.

(healthline)