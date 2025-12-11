Logo
Large banner

Kako izgleda bol u štitnoj žlijezdi i kada treba posjetiti ljekara?

11.12.2025

21:02

Komentari:

0
Како изгледа бол у штитној жлијезди и када треба посјетити љекара?

Bol u štitnoj žlijezdi najčešće se osjeća kao tupa nelagodnost ili kao da nešto pritiska prednji dio vrata. Bol može da se širi i ka ušima i vilici. U većini slučajeva bol prati i uvećana štitna žlijezda, koja može biti veoma osjetljiva čak i na blag dodir.

Takođe može izazvati otežano gutanje ili oštar bol prilikom gutanja ili okretanja glave.

Simptomi bola u štitnoj žlezdi često se javljaju zajedno sa drugim tegobama, kao što su temperatura, groznica i bol u grlu. U zavisnosti od uzroka, može se javiti i:

anksioznost

tremor

lupanje srca

teškoće sa spavanjem

umor

slabost mišića

promjene u tjelesnoj težini

osjećaj toplote ili hladnoće

Kada posjetiti ljekara zbog bola u štitnoj žlijezdi?

звезда-02102025

Fudbal

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

Kada štitna žlijezda počne da boli, to je relativno redak simptom, ali može ukazivati na zdravstveno stanje koje zahtjeva liječenje kako bi se spriječile dugoročne komplikacije.

Britanski Nacionalni zdravstveni servis (NHS) preporučuje da se obratite svom izabranom ljekaru ako:

osjećate bilo kakav bol u grlu

imate kašalj, promuklost ili bol u grlu duže od 3 nedjelje

imate kvržicu u vratu

Ljekar će proceniti vaše simptome i može uraditi nekoliko testova, poput fizikalnog pregleda, laboratorijskih analiza krvi i ultrazvuka.

U nekim slučajevima, pacijent se upućuje specijalisti, poput endokrinologa ili otorinolaringologa. Na osnovu uzroka bola, zdravstveni tim će napraviti odgovarajući plan liječenja.

Šta uzrokuje bol u štitnoj žlijezdi?

Najčešći uzrok bola u štitnoj žlijezdi je subakutni tireoiditis - zapaljenje štitne žlijezde koje je obično izazvano virusnom, bakterijskom ili gljivičnom infekcijom.

Drugi oblici tireoiditisa koji mogu uzrokovati bol uključuju:

infektivni tireoiditis

radijacioni tireoiditis

tireoiditis nastao usljed povrede

krvarenje u štitnoj žlijezdi

dolari sc tt

Ekonomija

Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

U rijetkim slučajevima, bol u štitnoj žlijezdi može biti simptom raka štitne žlijezde

Kako se liječi bol u štitnoj žlijezdi?

Liječenje zavisi od uzroka.

Kod tireoiditisa, ljekar može prepisati lijekove za smanjenje upale i bola, uključujući nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAIL), analgetike i kortikosteroide.

Liječenje raka štitne žlijezde može uključivati operaciju, radioterapiju i ciljane terapije.

Vaš zdravstveni tim će određivati najbolji plan liječenja u skladu sa uzrokom bola u štitnoj žlijezdi.

(healthline)

Podijeli:

Tagovi:

štitna žlijezda

bolovi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Заплијењено скоро 70.000 фалсификованих лименки Ред була намијењеног нама

BiH

Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

3 h

1
Почела манифестација "Избор десет најбољих спортиста Српске"

Ostali sportovi

Počela manifestacija "Izbor deset najboljih sportista Srpske"

3 h

0
Сцена из серије Тврђава

Scena

Tokom snimanja "Tvrđave" glumac dobio "dobre batine": "Samo udrite"

3 h

0
Ново истраживање СЗО о вакцинама и аутизму: Ово је веза

Svijet

Novo istraživanje SZO o vakcinama i autizmu: Ovo je veza

3 h

0

Više iz rubrike

Спавање дјевојка сан кревет

Zdravlje

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

9 h

0
СЗО: Није утврђена повезаност вакцина и аутизма

Zdravlje

SZO: Nije utvrđena povezanost vakcina i autizma

10 h

0
Кисели купус послужен на столу, зимница

Zdravlje

Izbjegavajte kiseli kupus u širokom luku ako bolujete od ove bolesti

12 h

0
Два момка трче по снијегу

Zdravlje

Trčanje zimi je nešto najbolje što možete da uradite za svoj organizam

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Šakirin snimak "srušio" društvene mreže

23

01

Kraljevski dvor: Švedska princeza nije bila zavisna od Epstajna

22

46

Naučnici otkrili protein odgovoran za smrtonosne misteriozne bolesti

22

44

Ruska ambasada u Belgiji: EU i NATO se spremaju za veliki sukob sa Rusijom

22

33

Vesna Zmijanac operisana! Pjevačica morala na hitnu intervenciju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner