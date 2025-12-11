Logo
Izbjegavajte kiseli kupus u širokom luku ako bolujete od ove bolesti

Кисели купус послужен на столу, зимница
Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Potrebno je sagledati pozitivna i negativna dejstva kiselog kupusa, kaže Georgij Nazarov, ruski naturolog.

Za kiseljenje kupusa koristi se velika količina soli, a to nije zdravo, pogotovo što se poslije jela pije velika količina vode. Kada se u organizam unosi velika količina soli osoba može da oboli od povećanja krvnog pritiska, so u organizmu postaje opterećenje za bubrege, taloži se u zglobovima i krvnim sudovima. Zbog soli, višak tečnosti se zadržava i teško izbacuje, a so remeti odnos kalijuma i natrijuma, pa utiče na grčenje mišića pogotovo oko vrata i kičme.

Тортиља

Ekonomija

Oprez: Povlači se popularna namirnica

Ako se već konzumira kiseli kupus, trebalo bi potpuno izbaciti so iz drugih namirnica i obroka.

Nemir u rukama i nogama često se javlja kao posljedica neravnoteže kalijuma i natrijuma, koje donosi previše soli. Sve više istraživanja ukazuju i na povezanost upotrebe soli u ishrani i pojavi nekih vrsta raka. So se sa kiselog kupusa ne uklanja potpuno čak ni pranjem listova prije upotrebe.

Dakle, sa kiselim kupusom, koji je bez sumnje koristan, ipak treba biti oprezan.

